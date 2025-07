Madagascar: Athlétisme mondiaux - Joseph Berlioz Randriamihaja - « Claudine mérite d'aller à Tokyo »

interview

L'absence de Claudine Nomenjanahary aux Championnats du monde d'athlétisme 2025 à Tokyo suscite l'indignation. Pour Berlioz, ex-champion d'Afrique du 110 m haies, la FMA a failli dans ses critères de sélection.

Vous réagissez à l'absence de Claudine Nomenjanahary dans la sélection malgache pour les Mondiaux de Tokyo 2025. Pourquoi ?

Je trouve cela injuste. Claudine Nomenjanahary est aujourd'hui la seule athlète malgache bien rodée sur la scène internationale, et elle a réalisé une belle performance cette saison. Elle a participé à plusieurs compétitions et égalé un record national vieux de plus de 30 ans. Pendant ce temps, Sidonie Fiadanantsoa n'a pris part à aucune compétition majeure depuis sa blessure en mai. Pourtant, c'est elle qui est engagée. C'est la raison de mon interpellation. Je lance un appel au ministre de la Jeunesse et des Sports pour que Claudine puisse défendre nos couleurs à Tokyo : elle le mérite.

Vous remettez donc en cause les critères de sélection ?

Oui, tout à fait. Le problème vient d'une mauvaise gestion de la part de la Fédération malgache d'athlétisme. On ne peut pas se baser uniquement sur les performances de l'année dernière. Il faut prendre en compte la forme actuelle des athlètes. Ici, on a préféré une athlète inactive à une autre qui a fait ses preuves sur la piste. C'est injuste. Pour moi, c'est une forme de discrimination.

Vous êtes donc contre ce choix même si l'autre athlète est issue de la même région que vous ?

Justement. Je suis originaire du Nord, comme Sidonie Fiadanantsoa. Si je raisonnais en termes de favoritisme régional, je devrais être satisfait. Mais ce n'est pas ça, le sport. On ne peut pas parler de patriotisme en sélectionnant selon des affinités. Seules les performances du moment doivent compter et ce, sans état d'âme.

La fédération affirme que les engagements sont déjà clos. Qu'en pensez-vous ?

C'est faux. Les listes définitives ne seront clôturées que le 13 août, aussi bien pour les qualifiés directs que pour les invités. Dire qu'on ne peut plus engager d'athlètes depuis juin est une contre-vérité. En France, par exemple, les engagements finaux seront faits après les championnats élite du 5 août. Pour moi, c'est une mauvaise excuse. Dans toute compétition internationale, c'est l'honneur national qui est en jeu. On devrait envoyer la meilleure du moment, pas ceux qu'on préfère.

Quel est votre regard général sur la situation de l'athlétisme malgache actuel ?

C'est triste à dire, mais notre athlétisme est en train de mourir - pour ne pas dire déjà mort. Il ne reste plus que deux athlètes actifs sur la scène internationale, et toutes deux sont basées à l'étranger. On assiste à une gestion approximative, complètement déconnectée des exigences du haut niveau. Ce genre de décision ne fait que décourager les vrais compétiteurs. La fédération fait preuve d'une incompétence grave et ce n'est pas acceptable.