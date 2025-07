Madagascar: Transport public routier - Les règles de conduite des véhicules renforcées

La note circulaire relative aux règles de conduite et d'exploitation des véhicules de transport public routier de voyageurs, datée de l'année 2023, devra être appliquée stricto sensu.

La conduite et l'exploitation des véhicules de transport public routier de voyageurs sont soumises aux dispositions de cette note circulaire. La conduite, les bagages, les gares routières ainsi que les aires de stationnement sont également concernés par cette note.

Le directeur régional des Transports Boeny/Betsiboka, une équipe de l'Agence des transports terrestres (ATT) de Mahajanga, ainsi que des représentants de la Gendarmerie nationale, de la Police nationale et des coopératives nationales effectuent actuellement une descente sur l'axe RN4.

La région Betsiboka, notamment à Maevatanàna- classée zone accidentogène et théâtre d'attaques fréquentes sur l'axe- est la première à recevoir cette semaine les actions de sensibilisation.

« Un renforcement continu de la coopération avec les autorités compétentes sur place, telles que la direction régionale des Transports et de la Météorologie de Betsiboka, la Police nationale ainsi que la Gendarmerie nationale, a été effectué dans le but d'améliorer le travail. Cela vise à atteindre l'objectif de vacances sans accident et à sensibiliser les employés à mettre en oeuvre les politiques établies par ces représentants », explique le directeur de l'ATT de Mahajanga, Zézé Michèle Genatrita Razafinandrasana.

La note stipule que pour les trajets dépassant 600 km, la conduite du véhicule de transport public routier de voyageurs doit obligatoirement être assurée par deux chauffeurs.

Pour les trajets nécessitant plus de huit heures de conduite, une pause de quinze minutes toutes les quatre) heures est également obligatoire. À chaque fin de service, le chauffeur est tenu de prendre un repos d'au moins huit heures avant de reprendre son poste.

En ce qui concerne les bagages, toutes les marchandises autorisées à être transportées sur le toit du véhicule doivent être correctement emballées dans une bâche, solidement arrimées, maintenues à l'intérieur du contour du porte-bagages, et respecter la hauteur réglementaire de 0,80 mètre.

Toutes les gares routières et aires de stationnement doivent être équipées d'un outil de mesure de la hauteur des bagages. Les horaires d'arrivée et de départ des chauffeurs doivent être disponibles et consultables dans ces infrastructures.

Les manifestes d'identification des passagers doivent être soigneusement remplis au niveau de l'infrastructure d'embarquement et sont disponibles auprès des organismes de transport et à bord des véhicules.