Madagascar: 7E ART - Les films malgaches sous les projecteurs de Cinepax

Une première dans les salles de Cinepax Ambodivona : à partir du 2 août, les films malgaches auront leur propre créneau chaque samedi.

Longtemps réservé aux blockbusters étrangers et aux avant-premières ponctuelles de films locaux, Cinepax Ambodivona franchit un cap historique. Dès ce 2 août, l'enseigne inaugure la première édition de Cinegasy, un programme hebdomadaire exclusivement dédié au cinéma malgache, avec des projections tous les samedis. Le lancement se fera avec Dear Lia et Eliza, deux oeuvres qui annoncent la couleur d'une nouvelle ère.

« C'est une étape importante dans notre engagement en faveur des talents locaux », affirme Holy Razafindramanana, directrice adjointe de Cinepax. « Trop de films malgaches de qualité passent encore inaperçus. Avec Cinegasy, nous souhaitons leur offrir une véritable vitrine, mais aussi encourager une nouvelle génération de cinéastes à oser, créer et rêver en grand. »

Initiative audacieuse

La sélection des films repose sur des critères techniques exigeants : qualité d'image et de son, affiche HD, synopsis clair et contenu adapté au grand public. Les réalisateurs et producteurs sont invités à soumettre leurs oeuvres. Cinepax, qui reçoit déjà de nombreuses sollicitations, espère lever les réticences persistantes chez certains créateurs encore hésitants à franchir le pas.

Un sondage du public accompagnera chaque projection. En cas de succès, les films pourraient intégrer la grille de programmation régulière, au même titre que les productions internationales. Pour démocratiser l'accès, le tarif a été fixé à 5 000 Ar, le plus bas jamais appliqué dans les salles Cinepax. « Le cinéma malgache progresse, mais a besoin de soutien. Sans qualité, pas de soutien. Et sans soutien, pas de moyens pour évoluer. Pourtant, les réalisateurs sont plus que jamais déterminés. Nous sommes confiants dans l'avenir du vita gasy », poursuit Holy Razafindramanana.

Cinegasy s'inscrit dans une démarche déjà amorcée par Cinepax depuis plusieurs années. En 2023 et 2024, l'enseigne a soutenu EKAA, une école qui forme et accompagne scénaristes et acteurs malgaches. Des films comme Joe, C'est du Joely ou R+3 ont ainsi trouvé leur public, prouvant l'intérêt grandissant du public pour les créations locales. Avec Cinegasy, le cinéma malgache gagne une scène, une voix et une régularité qui lui faisaient encore défaut. Une initiative audacieuse qui pourrait bien devenir un tournant pour toute l'industrie cinématographique nationale.