Madagascar: Stratégie touristique - Les voyages hors saison recommandés

L'ONTM lance un guide pour encourager le tourisme à Madagascar toute l'année, en valorisant des expériences authentiques et accessibles dans toutes les régions.

L'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) adopte une nouvelle stratégie pour dynamiser le secteur touristique : inciter les visiteurs à découvrir la Grande Île tout au long de l'année, au-delà des périodes de forte affluence habituelles. Le lancement du guide « +261 Expériences Madagascar » marque une étape clé de cette démarche.

Présenté officiellement le 25 juillet à Antsahavola, ce guide recense une diversité d'expériences authentiques et accessibles dans toutes les régions du pays : activités nature, culturelles, sportives, gastronomiques, bien-être ou encore hébergements atypiques.

Publié en format de poche, bilingue (français-anglais), il sera disponible en version papier et numérique. Sa première sortie officielle est prévue lors du Salon Solidarissimo à Colmar, en France, du 7 au 9 novembre 2025. « Nous voulons montrer que Madagascar peut être visitée toute l'année, et pas uniquement entre avril et octobre », affirme Tiana Rabetrena, directrice marketing de l'ONTM.

Jusqu'à présent, la majorité des arrivées touristiques se concentrent sur la haute saison, laissant les acteurs locaux démunis durant les longs mois creux. Pour y remédier, ce nouveau guide souhaite stimuler une fréquentation plus équilibrée, à la fois dans le temps et sur l'ensemble du territoire.

Guide collaboratif

Professionnels du tourisme, artisans, associations ou artistes peuvent soumettre leurs offres jusqu'au 17 août 2025 pour figurer dans l'édition inaugurale. L'appel à participation concerne toutes les expériences déjà opérationnelles, originales et porteuses d'émotions.

« Nous recherchons des expériences concrètes, déjà opérationnelles, capables de susciter des émotions fortes et positives chez les visiteurs », précise Lalaina Rabemananjara, coordinateur général de l'ONTM.

Chaque proposition devra comporter un titre, un résumé, des photos, les coordonnées du porteur de projet, ainsi que la ou les périodes de disponibilité. Cela permettra aux voyageurs de mieux planifier leur séjour, y compris en dehors de la saison touristique classique.

Ce guide se veut un outil stratégique de visibilité et de promotion, malgré les contraintes d'infrastructure, notamment en matière de routes. L'objectif est clair: encourager un tourisme mieux réparti et plus résilient, porteur de retombées économiques durables pour les communautés locales.