Madagascar: Tournoi solidaire - Le football, au service des enfants des Akany

Le tournoi solidaire de football à Ambatolampy Tsimahafotsy réunira jeunes joueurs et centres d'accueil autour de la solidarité. Déjà soutenue par quelques partenaires, l'initiative vise à collecter des vêtements pour les enfants des Akany.

Le football se met au service de la solidarité les 9 et 10 août 2025 à Ambatolampy Tsimahafotsy. L'événement, baptisé « Tournoi solidaire », se déroulera sur le terrain « Le Sport » et réunira des enfants âgés de 7 à 13 ans autour d'une même passion : le ballon rond. Objectif : offrir un moment de jeu et de partage aux jeunes footballeurs tout en collectant des vêtements pour les enfants placés dans les centres d'accueil.

Ce tournoi mixte, disputé en format à neuf joueurs, se décline en trois catégories : 7-9 ans, 10-11 ans et 12-13 ans. Huit équipes par catégorie seront en lice, toutes composées de joueurs et joueuses se connaissant déjà, afin de garantir un esprit convivial et d'éviter toute tension liée à la compétition.

Acte de solidarité

Pour s'inscrire, chaque enfant doit apporter un vêtement propre qui sera ensuite redistribué aux enfants des Akany. « Ce tournoi est pensé comme une école de solidarité, sur le terrain et en dehors », explique Nomena Fitahiana Andriasiarilala, organisateur de l'événement. Trois centres ont déjà manifesté leur intérêt pour bénéficier de ces dons : l'Akany Avoko Faravohitra, Aïna Enfance et Avenir (Malaza et Tanandrano) ainsi que la Maison Masohafa. Près de 300 vêtements sont attendus grâce à cette opération.

Tous les participants recevront une médaille en souvenir de cette édition, tandis que seules les équipes victorieuses repartiront avec un trophée. L'événement, soutenu par le partenaire « Jolie Fizz », prévoit également de remettre des cadeaux aux jeunes joueurs, en plus des maillots et ballons destinés aux enfants des centres. Les organisateurs ambitionnent déjà d'élargir la prochaine édition pour augmenter le nombre d'équipes et, par conséquent, celui des dons. Plus qu'un tournoi, cette initiative veut inculquer aux jeunes le goût de l'entraide et démontrer que le sport peut être un puissant vecteur de solidarité et d'inclusion sociale.