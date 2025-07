Madagascar: Jirama - Une coupure de 7h30 hier à Antananarivo

Une interruption inhabituelle de la fourniture d'électricité a plongé plusieurs quartiers d'Antananarivo dans le noir pendant plus de sept heures hier. Au-delà du délestage chronique auquel la population s'est tristement habituée, cette panne prolongée a suscité de nombreuses interrogations.

Selon la Jirama, un incident technique survenu sur la ligne de 63KV reliant le poste d'interconnexion d'Ambohimanambola à la sous-station d'Ambodivona serait à l'origine de cette coupure. « Nous avons été contraints de couper les départs Andraharo, ZIFm, ZIO, Ambohijanahary et n°11 », a précisé la société d'État dans un communiqué.

Contrairement aux réparations souvent menées avec célérité, cette intervention a pris un retard notable. Si la Jirama évoque la difficulté de localisation de la panne et la complexité des réparations, d'autres voix s'élèvent pour dénoncer un possible ralentissement volontaire des interventions. En cause : la tension sociale qui règne au sein de l'entreprise, où plusieurs employés contestent actuellement le nouveau statut de la société. Certains usagers vont jusqu'à parler de zèle excessif et de sabotage interne.

Vulnérables

Toutefois, la vétusté du réseau électrique et la saturation des infrastructures de distribution ne sont pas à négliger. Les coupures sont fréquentes et les équipes techniques, souvent sollicitées en continu, s'efforcent tant bien que mal de maintenir le service. Cette nouvelle coupure, aussi longue qu'inattendue, vient encore renforcer le climat d'exaspération des habitants de la capitale, déjà éprouvés par les fréquentes privations d'électricité. Un malaise persistant qui soulève, une fois de plus, la nécessité de renouveler les infrastructures de distribution, outre l'amélioration de la production, pour résoudre la crise énergétique.