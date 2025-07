Afrique: 24 parfums - Les étoiles symphoniques » de Mohamed Ali Kammoun au Festival International de Hammamet

La date symbolique du 25 juillet, fête annuelle de la proclamation de la République Tunisienne, rime chaque année avec un spectacle à la hauteur de sa portée historique.

Dans le cadre de la 59eme édition du festival international de Hammamet, le virtuose Mohamed Ali Kammoun a présenté une version solaire et aboutie de sa création à succès « 24 Parfums », titrée « Les étoiles Symphoniques », face à un public, venu nombreux. Une autre soirée « Sold Out » qui s'est achevée en grande pompe et qui a eu lieu avec l'appui d'un orchestre de musiciens exceptionnels. Une soirée musicale de haut volet qui a rassemblé un florilège de talents sur la scène de l'amphithéâtre de Hammamet, la ville - festival par excellence.

Il s'agit de la 68eme célébration de la République, un moment virtuose, signé par le compositeur - auteur musicien Mohamed Ali Kammoun : ce dernier s'est lancé dans un travail affiné qui consiste à exploiter le patrimoine musical historique de la Tunisie à travers ses 24 gouvernorats et ce, depuis quelques années.

L'hymne national a retenti en guise d'ouverture face à des spectateurs présents et totalement en communion avec l'esprit de la soirée et ce moment presque solennel. La soirée brille par sa portée patriotique, culturelle et symbolique.

Le terme « Parfum » évoqué au pluriel, raconte les caractéristiques d'une région, sa richesse musicale inépuisable, sa culture locale, toute une atmosphère. La Tunisie, à travers ses gouvernorats, est une mosaïque de diversité culturelle et musicale, riche de ses rythmes sonores exceptionnelles et de son patrimoine musical inépuisable. Des régions qui méritent d'être connues et valorisées mondialement. Un trésor national qui ne doit pas tomber dans l'oubli, bien au contraire. L'époque est propice à son ascension.

La levée du rideau s'est faite avec le musicien Rayen Grichi, de Zaghouan, qui a puisé dans le patrimoine andalous et dans du son Malouf. Le musicien Wassim Oueslati a célébré Djerba avec un morceau « Kelia - Yurid ». Kerkennah a été aussi célébrée via la danse et la musique insulaire à travers les morceaux du duo Mohamed Ali Ouerda / Fathi Gharsallah et leurs chansons « Moul Chech » et « Haafla Fi Zrouga ». La voix féminine puissante de Mongia Sfaxi a occupé pleinement la partie consacrée au chant soufi dédié à la région de « Boujaafer ».

La Hadhra de Dar Chabane a été irradiée par sa puissance. Mohamed Salah Aissaoui et Oussama Nabli ont chanté le Kef et sa splendeur, complétant ainsi une succession de tableaux musicaux, tous plus riches les uns que les autres. Vers la fin, deux musiciens enfants ont conquis le public « Mahdi Adhane » et « Lina Aouali », munis d'un piano et dotés d'une remarquable présence scénique. Les deux enfants artistes représentent l'importance de la transmission de cet héritage musical et ancestral. Une symbolique puissante et un dialogue intergénérationnel amplement mis en valeur au fil des « 24 parfums » exceptionnels.

La danse du Stambali et Bousaadia ont également habité cette performance musicale. Le folklore africain et berbère fait partie intégrante de la culture de notre région et ne pouvait pas être écarté. Ce spectacle s'exporte facilement et a toute sa place à l'échelle mondiale. Les tableaux musicaux et dansants représentés dans « 24 parfums » font l'effet d'une cartographie sonore.

Wael Jassar, grande star libanaise est attendue ce soir, sur la scène de l'amphithéâtre de Hammamet par son public tunisien fidèle.