Tunisie/Egypte: Le ST battu largement par Al Ahly - Des lacunes à combler

Le premier rendez-vous officiel de la saison face à l'USM approche à grands pas pour le ST, et Chokri Khatoui a forcément tiré les enseignements qui s'imposent en marge du dernier test grandeur nature face à Al Ahly SC.

Le Stade a donc plié à Tabarka face aux coéquipiers de Ben Romdhane, Choubir et autre Bencharki. Mieux affutée, l'équipe de José Ribeiro a mis l'intensité qu'il faut avec une maîtrise technique qui a mis à mal son adversaire. Forcément donc, le technicien s'applique à revoir ce qui doit l'être afin d'aligner le meilleur onze possible face aux Bleus, dimanche prochain au Mhiri de Sfax, dans le cadre du barrage menant au Super tunisien.

Pour ceux qui suivent le Stade avec assiduité, des questions reviennent avec insistance suite au test de lundi que les Cairotes ont achevé en roue libre, survolant les débats du début jusqu'à la fin. Tout d'abord, volet stratégie de jeu, le staff s'est montré prudent en alignant trois joueurs dans l'axe de la défense. Ce qui n'a pas empêché le Stade d'encaisser quatre buts.

Toujours en défense, dans les bois, si le choix porté sur Atef Dkhili a précipité le revers stadiste (remplacé par Farhati quand les jeux étaient déjà faits), placer le milieu offensif Amath Ndaw sur le flanc gauche de la défense n'a pas été réussi. Sur le côté opposé à présent, Ouerghemi, à son tour, n'a pas brillé alors que Khalfa a été maintenu en réserve sur le banc.

Enfin, pour clore le chapitre en rapport avec la défense, Adem Arous a tenté de colmater les brèches, un exercice pas du tout évident face à l'armada offensive Ahlaouie. Malmené par les Cairotes sur l'ensemble du match, le Stade a péché par manque de vélocité, de panache tout court, alors, qu'en même temps, la finition a encore fait défaut.

Tout comme à la construction où seul un élément tel que le piston Rayan Smâali a émergé lors de ce match, contrairement à Elyès Jelassi, pas assez vivace en attaque, Amine Khemissi sur l'aile gauche, Khalil Ayari, placé sur le couloir droit et la pointe Hosni Guezmir, ont globalement subi la loi des arrières que sont Yassine Marei, Yasser Ibrahim, Karim Fouad et Mohamed Hany. Et puis, sur le front stadiste, l'on note l'absence de Atoui et Saâfi lors de ce match, alors que, forcément, les décideurs stadistes devront trouver une alternative fiable à Sadok Kadida, un attaquant qui sait se bonifier face aux grandes équipes, même en amical.

Grand club recherche buteur

Sur trois tests, le Stade a donc plié face à l'ESS et contre Al Ahly, battant toutefois l'ASM. Maintenant, en attendant le moment de vérité face aux Usémistes, Chokri Khatoui n'a plus le temps d'expérimenter et de faire tourner. Il doit absolument choisir les mieux adaptés à chaque poste convoité.

Que ce soit sur le côté droit avec la présence de Wael Ouerghemi et Hedi Khalfa ou sur le flanc opposé où Yassine Mizouni partirait titulaire. Dans l'axe aussi où Adem Arous et Sahraoui pourraient être concurrencés par Skander Sghaïer et Mounir Jelassi. Et au milieu surtout où Elyès Jelassi n'a pas encore retrouvé son ardeur et son éclat, alors que si Rayan Smâali tient la corde au ratissage, Yussuf Touré semble encore loin de sa forme.