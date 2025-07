TLDR

Le Ghana s'apprête à introduire son premier cadre réglementaire pour les crypto-monnaies d'ici septembre 2025, alors que l'utilisation des actifs numériques dans le pays augmente fortement

La Banque du Ghana (BoG) va présenter au Parlement la loi sur les fournisseurs d'actifs virtuels (Virtual Asset Providers Act), qui vise à octroyer des licences aux plateformes et à intégrer les crypto-monnaies.

Le cadre reflète les politiques du Nigeria et de l'Afrique du Sud et devrait améliorer la transparence, attirer les investissements et soutenir la stabilité du cedi.

Le Ghana s'apprête à introduire son premier cadre réglementaire pour les crypto-monnaies d'ici septembre 2025, alors que l'utilisation des actifs numériques dans le pays augmente fortement. La Banque du Ghana (BoG) présentera au parlement la loi sur les fournisseurs d'actifs virtuels (Virtual Asset Providers Act), qui vise à octroyer des licences aux plateformes et à intégrer les crypto-monnaies dans le système financier formel.

Le gouverneur de la BoG, Johnson Asiama, a déclaré que la loi aiderait le pays à collecter des données fiables, à surveiller les flux de capitaux et à améliorer la politique monétaire. Environ 3 millions de Ghanéens utilisent désormais les crypto-monnaies pour les paiements, les envois de fonds et les affaires, contribuant à 3 milliards de dollars de transactions entre juillet 2023 et juin 2024.

Le nouveau projet de loi décrit les protections des consommateurs, les contrôles anti-blanchiment d'argent et les obligations fiscales pour les fournisseurs d'actifs numériques. Il soutient également la surveillance financière dans un contexte de craintes de fraude et de volatilité des devises.

Le cadre reflète les politiques du Nigéria et de l'Afrique du Sud et devrait améliorer la transparence, attirer les investissements et soutenir la stabilité du cedi. La monnaie locale du Ghana a gagné 48 % au cours de l'année écoulée, après avoir chuté de 25 % l'année précédente.

Points clés à retenir

La décision du Ghana de réglementer son économie cryptographique en plein essor reflète un changement plus large à travers l'Afrique - de l'observation passive à l'engagement structuré. À mesure que les crypto-monnaies s'intègrent dans le commerce quotidien, la surveillance n'est plus facultative.

Cette décision s'inscrit dans la lignée des modèles mondiaux dans lesquels les gouvernements utilisent la réglementation non seulement pour contrôler les risques, mais aussi pour exploiter le potentiel. En délivrant des licences aux fournisseurs de services d'actifs virtuels, le Ghana peut suivre plus efficacement les flux de capitaux, combler les lacunes fiscales et soutenir la planification macroéconomique. La législation envoie également un signal aux investisseurs internationaux et aux entreprises de fintech : Le Ghana est ouvert à l'innovation, mais dans le cadre de règles définies. Des entreprises locales comme OZÉ et Affinity Africa se préparent déjà à s'y conformer, ce qui montre que le secteur est prêt.

Néanmoins, il sera essentiel de trouver un équilibre entre la réglementation et l'inclusion. Des règles strictes peuvent limiter les petits acteurs, mais un cadre clair peut améliorer la confiance à long terme dans la finance numérique. En cas de succès, le Ghana pourrait se positionner comme un modèle de surveillance des crypto-monnaies en Afrique de l'Ouest.