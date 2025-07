Egypte: CIB Egypt affiche un bénéfice en hausse de 21 % au premier semestre 2025

TLDR

La CIB a enregistré une hausse de 21 % en glissement annuel de son bénéfice net consolidé après impôts et intérêts minoritaires, à 33,35 milliards d'EGP au premier semestre 2025.

Les revenus nets d'intérêts ont augmenté à 51,34 milliards EGP, contre 41,54 milliards EGP l'année précédente.

CIB est la plus grande banque égyptienne du secteur privé et fournit des services bancaires aux entreprises, des services d'investissement et des services bancaires de détail.

Commercial International Bank Egypt (CIB) a enregistré une augmentation de 21 % en glissement annuel de son bénéfice net consolidé après impôts et intérêts minoritaires à 33,35 milliards EGP au premier semestre 2025, contre 27,55 milliards EGP à la même période de l'année précédente.

Les revenus nets d'intérêts ont augmenté à 51,34 milliards EGP, contre 41,54 milliards EGP l'année précédente. Le bénéfice net autonome après impôt a atteint 33,41 milliards EGP au cours des six mois se terminant en juin 2025, contre 27,68 milliards EGP au cours de la même période en 2024.

Le revenu net d'intérêt autonome a grimpé à 51,15 milliards EGP, contre 41,44 milliards EGP. CIB est la plus grande banque égyptienne du secteur privé et fournit des services bancaires aux entreprises, d'investissement et de détail, ainsi que des opérations de trésorerie et de marchés des capitaux.

Points clés à retenir

La Banque centrale d'Égypte a relevé ses taux d'intérêt à plusieurs reprises au cours de l'année écoulée afin de freiner l'inflation et de soutenir la livre. Le taux d'intérêt débiteur s'élève désormais à 28,25 %, ce qui stimule les marges des banques dans l'ensemble du secteur. La hausse des bénéfices de la CIB reflète les tendances générales du secteur bancaire en Égypte, où les revenus d'intérêts élevés stimulent la croissance des bénéfices dans un contexte de défis macroéconomiques.

L'augmentation du revenu net d'intérêt suggère que la CIB a bénéficié de rendements plus élevés sur les prêts et les avoirs de trésorerie. Les investisseurs surveillent de près l'impact sur les bilans du secteur bancaire du programme de réforme en cours en Égypte, soutenu par le FMI, et de l'afflux de devises étrangères. La CIB reste un indicateur clé pour les institutions financières privées du pays.