Afrique: Afrobasket féminin - Les Lionnes 'ne sous-estiment aucune équipe', assure Yacine Diop

L'équipe nationale de baskett-ball du Sénégal ne "ne sous-estiment" aucune des équipes participant à l'édition 2025 de l'Afrobasket féminin, qui s'ouvre ce samedi à Abidjan, assure sa capitaine, Yacine Diop

Les Lionnes entament ce samedi, au Palais des sports d'Abidjan, la reconquête du titre continental, en affrontant la Guinée en match d'ouverture du tournoi.

L'Afrobasket féminin se joue en Côte d'Ivoire du 26 juillet au 3 août.

Dans un entretien accordé vendredi à l'APS, Yacine Diop a assuré que les Lionnes s'attendent à un match très difficile face à la Guinée pour le compte de la première journée du groupe C à Treichville.

"On s'attend à un match difficile contre la Guinée. Cette année, l'Afrobasket sera très compétitif. Toutes les équipes sont bonnes et elles se sont renforcées. Donc, on ne sous-estime aucune équipe. On prépare sérieusement la Guinée", a-t-elle dit.

Selon elle, "les deux matchs amicaux" joués par le Sénégal ont permis aux joueuses sénégalaises d"'évaluer" leur niveau. "Ils ont été bénéfiques pour nous. On va tirer les enseignements et bien progresser dans la compétition", a-t-elle poursuivi.

Yacine Diop assure que ses camarades, vice-championnes d'Afrique lors de la dernière édition de l'Afrobasket féminin, sont motivées par les attentes de leurs supporters pour aller jusqu'au bout de la compétition.

"Les attentes nous motivent encore plus. C'est une pression positive. On sait qu'on doit tout donner pour aller de l'avant. Je demande aux Sénégalais de prier pour nous et de s'unir derrière leur équipe nationale, pour qu'on puisse ramener le trophée", déclare-t-elle.