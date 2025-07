Sénégal: L'adhésion du barreau est une condition de la réussite des réformes de la justice (ministre)

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a engagé plusieurs réformes dans le secteur de la justice, dont l'aboutissement est tributaire notamment d'une adhésion du barreau, a déclaré, vendredi, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ousmane Diagne.

"Le chef de l'Etat a marqué son engagement à renforcer le dialogue avec la profession d'avocat en réaffirmant l'importance d'un lien de travail étroit entre le barreau et la chancellerie", a-t-il déclaré.

Ousmane Diagne s'exprimait lors de la cérémonie de passation de charges entre le bâtonnier de l'Ordre des avocats sortant, Mamadou Seck, et son successeur, Me Aly Fall.

Selon le ministre, cette orientation coïncide avec une dynamique nationale de réformes profondes de la justice, impulsée par le Chef de l'Etat. Il estime que "ces réformes ne sauraient aboutir sans l'adhésion active du barreau et sans le leadership éclairé du nouveau bâtonnier".

"Cette orientation du Chef de l'Etat ouvre une dynamique nouvelle de collaboration fondée sur la confiance, la responsabilité partagée et le respect des principes de l'Etat de droit pour une justice plus accessible et pleinement au service des justiciables", a souligné Ousmane Diagne.

Il a rappelé que le nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats est désormais le dépositaire de la parole collective du barreau.

"Elu par vos pairs, vous incarnez la confiance d'une profession qui exige rigueur, intégrité, indépendance et engagement. A ce titre, le bâtonnier est également, et cela est essentiel, un interlocuteur direct et privilégié du garde des Sceaux", a-t-il souligné.

Selon lui, "la relation entre l'ordre et la chancellerie est à la fois institutionnelle et organique. Elle exige que chacun assume pleinement ses responsabilités dans un esprit de collaboration constructive".

Il a relevé que c'est dans ce contexte de responsabilités partagées que les préoccupations exprimées par le barreau lors de la dernière rentrée des cours et tribunaux ont été positivement accueillies et la volonté d'y apporter des réponses adaptées clairement exprimée.