Afrique: Afrobask féminin - Les Lionnes dans un 'bon état d'esprit' (entraineur adjoint)

Le sélectionneur adjoint de l'équipe nationale de basket-ball du Sénégal, Sidy Sall, a rassuré sur l'état d'esprit des joueuses sénégalaises qui affronteront la Guinée ce samedi, au Palais des sports d'Abidjan, en match d'ouverture comptant pour la première journée du groupe C.

"Il y a un bon état d'esprit. Le fait de venir ici quelques jours avant le tournoi nous a permis de parfaire notre préparation", s'est-il réjoui, vendredi.

Il a ajouté que "les deux matchs amicaux" joués par les Lionnes ont "servi à revoir les systèmes de jeu et d'autres aspects techniques".

"La défaite face au Mali ne peut pas saper la confiance du groupe. Les deux matchs amicaux ont été utilisés pour évaluer les joueuses et donner à chacune un temps de jeu. C'était un moyen de donner à chaque joueuse la chance de s'exprimer. Je crois qu'on a dégagé le meilleur 12 pour défendre les couleurs du Sénégal", a-t-il analysé.

Il a indiqué que l'encadrement a choisi de mettre l'accent sur la condition physique des joueuses pour faire la différence durant la compétition.

"On a mis l'accent sur la condition physique. On court beaucoup, car on veut pousser l'adversaire à faire des erreurs. De ce fait, il faut être apte physiquement", a-t-il indiqué.

Il a souligné que le Sénégal entend prendre au sérieux toutes les équipes participant au tournoi.

"Il ne faut jamais minimiser les équipes. On a 12 équipes et elles sont les meilleures du continent. On va prendre tous les matchs au sérieux. On va jouer contre la Guinée et ce sera comme face au Nigeria, au Mozambique, au Mali ou à l'Angola. On va tout donner pour gagner cette rencontre et bien aborder le tournoi", a-t-il conclu.