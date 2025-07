Algérie: Intoxications alimentaires en été - Un problème de santé nécessitant davantage de vigilance et de contrôle pour préserver la santé publique

ALGER — Les intoxications alimentaires constituent l'un des problèmes de santé les plus fréquents durant la période estivale, en raison de la hausse des températures favorisant une prolifération rapide des bactéries dans les aliments, en l'absence de conditions de conservation et d'hygiène, d'où la nécessité de renforcer davantage la vigilance et le contrôle afin de préserver la santé publique.

A ce propos, le directeur général de l'Institut national de santé publique (INSP), Abderrezak Bouamra a souligné que la hausse des températures et du taux d'humidité durant l'été représente l'un des principaux facteurs accélérant la croissance des bactéries dans les denrées alimentaires, ce qui entraîne une recrudescence des cas d'intoxication alimentaire durant cette période de l'année, ajoutant que le mauvais stockage des aliments et leur conservation à des températures inappropriées contribuent à aggraver la situation.

Parmi les autres causes susceptibles de provoquer l'intoxication, figurent la contamination des aliments, la négligence de l'hygiène personnelle et de la propreté des ustensiles, ainsi que la consommation de produits insuffisamment cuits, explique M. Bouamra.

Pour les catégories les plus exposées aux intoxications alimentaires, le DG de l'INSP a précisé qu'il s'agit des personnes à faible immunité, notamment les enfants dont le système immunitaire est encore en développement, les personnes âgées dont les défenses immunitaires diminuent avec l'âge, ainsi que les personnes atteintes de malades chroniques et les femmes enceintes, chez qui l'intoxication peut entrainer une fausse couche ou un accouchement prématuré.

Afin de renforcer la prévention, M. Bouamra a souligné la nécessité de consommer des aliments frais et récemment cuits, tout en veillant à leur conservation à des températures appropriées, ainsi que de respecter les règles d'hygiène personnelle et de la propreté des ustensiles de cuisine.

Il a appelé les consommateurs à éviter les aliments de provenance douteuse et à consulter un médecin dès l'apparition de symptômes évocateurs d'une intoxication.

De son côté, le président de l'Ordre Algérien des Médecins, Dr Mohamed Bekkat Berkani, a mis en garde contre les dangers liés au non-respect des conditions de conservation des aliments ou à la consommation de produits exposés à l'air libre, notamment en période de fortes chaleurs, ce qui favorise une prolifération exponentielle des germes pouvant entrainer des intoxications alimentaires nécessitant une admission en réanimation.

Il a également insisté sur l'importance de la vigilance lorsqu'il s'agit de la restauration rapide (fast-food), qui représentent une source majeure d'intoxication alimentaire, appelant les estivants fréquentant les plages et les espaces de loisirs à conserver correctement les plats préparés à domicile et à faire preuve de prudence avec les produits prêts à consommer, leur contrôle étant difficile.

De son côté, le président de l'Association de protection et d'orientation du consommateur et son environnement (APOCE), Mustapha Zebdi, a expliqué que l'intoxication alimentaire peut résulter de négligences de la part du producteur, des opérateurs économiques, des vendeurs ou même des consommateurs eux-mêmes. Il a ainsi appelé l'ensemble des acteurs à faire preuve de vigilance et à assumer pleinement leur responsabilité dans la garantie de la sécurité alimentaire.

Il a également souligné que de nombreux cas d'intoxications alimentaires surviennent dans des contextes collectifs, notamment dans les restaurants ou lors de mariages et de banquets, ce qui nécessite une vigilance accrue de la part des organisateurs de ces événements avec la désignation de spécialistes pour superviser le contrôle sanitaire des aliments servis.

M. Zebdi a révélé plusieurs manquements contribuant à l'augmentation des cas d'intoxication, notamment l'interruption de la chaîne du froid, à laquelle certains recourent pour réduire la consommation électrique, surtout pendant la nuit, ainsi que les mauvaises manipulations des aliments, que ce soit à mains nues ou à l'aide d'ustensiles contaminés.

Concernant les produits les plus souvent en cause dans les intoxications, les produits laitiers et ses dérivés arrivent en tête, suivis par les viandes de toutes sortes, puis les oeufs et les préparations qui en contiennent, comme les sauces et les pâtisseries.

Sur la sensibilisation, l'intervenant a mis en avant l'importance d'intensifier les campagnes de sensibilisation pendant la saison estivale, à travers des visites de terrain en coordination avec les partenaires institutionnels, ainsi que la diffusion de spots de sensibilisation sur les réseaux sociaux.

En conclusion, M. Zebdi a appelé les consommateurs à faire preuve de davantage de conscience sanitaire, à ne pas prendre à la légère la manipulation des denrées sensibles et à veiller au respect de la chaîne du froid pour préserver leur santé.