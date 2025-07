Algérie: Ressources en eau - La SEAAL signe plusieurs conventions pour renforcer l'innovation et la sous-traitance

ALGER — La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) a signé, jeudi à Alger, des conventions avec l'accélérateur public Algeria Venture et l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (NESDA), ainsi qu'avec nombre de micro-entreprises spécialisées dans l'innovation ouverte et la sous-traitance, dans le but d'améliorer le service public de l'eau et de l'assainissement.

Présidée par le Secrétaire général du ministère de l'Hydraulique, Omar Bougueroua, et la Secrétaire générale du ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Nacima Arhab, la cérémonie de signature s'est déroulée au Centre de formation aux métiers de l'eau relevant de la SEAAL.

A cette occasion, le Directeur général de la SEAAL, Lyes Mihoubi, et le Directeur Général d'Algeria Venture, Lyes Abdoun, ont signé une convention-cadre, en vertu de laquelle l'accélérateur public fournira des programmes de formation aux start-up opérant dans le domaine de l'économie verte, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) en Algérie, selon les explications fournies lors de l'événement.

Cette convention permettra d'établir un cadre général de coopération permettant aux start-up de proposer des solutions innovantes aux problèmes rencontrés par la SEAAL, en misant sur les technologies de pointe et l'innovation ouverte axée sur le partage de connaissances dans le cadre de partenariats.

La SEAAL a également signé avec l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat, représentée par son Directeur général, Bilal Achacha, une convention permettant à la SEAAL d'intégrer la plateforme numérique dédiée à la sous-traitance de la NESDA, en vue de faciliter les partenariats entre l'entreprise publique et les micro-entreprises opérant dans le secteur de l'eau.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un mémorandum d'entente signé par les deux parties en mars dernier, en vue de faciliter l'accès des jeunes porteurs de micro-projets à des contrats de sous-traitance avec les entreprises économiques.

La rencontre a, par ailleurs, été marquée par la signature de conventions entre la SEAAL et nombre de micro-entreprises opérant dans le domaine du bâtiment et de la plomberie, en vue de participer à la réalisation de projets dans les wilayas d'Alger et de Tipasa.

S'exprimant à cette occasion, le Secrétaire général du ministère de l'Hydraulique a réaffirmé l'engagement du département ministériel à accompagner pleinement les start-up, soulignant que le secteur était disposé à travailler davantage avec la SEAAL pour étendre l'usage des technologies modernes dans plusieurs domaines, notamment l'irrigation.

De son côté, Mme Arhab a indiqué que ces conventions visaient à trouver des solutions aux problèmes rencontrés par la SEAAL, tout en offrant des marchés aux start-up pour leurs produits et services, faisant savoir que le premier projet dans ce cadre concernera le dessalement de l'eau de mer.

Lors de la rencontre, des start-up ont présenté leurs projets portant principalement sur des solutions écoresponsables en matière d'assainissement et la facilitation du paiement électronique des factures d'eau.

Par la même occasion, l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat a présenté sa plateforme numérique dédiée à la sous-traitance.