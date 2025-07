Ile Maurice: Cyclisme - Kimberley Le Court-Pienaar prend le départ avec de grandes ambitions

Avant de s'attaquer à l'un des plus importants objectifs de sa saison, le Tour de France Femmes, Kimberley Le Court-Pienaar a prolongé son contrat avec l'AG Insurance-Soudal Team jusqu'en 2028.

C'est donc avec sérénité et une grande motivation que la double championne de Maurice 2025 va s'élancer de Vannes cet après-midi pour la première étape de la Grande Boucle féminine.

Cette étape initiale sera la plus courte du Tour. Avec un relief accidenté entre Vannes et Pluemelec, elle sera longue de 78,8 kilomètres. Elle pourrait bien convenir à la coureuse mauricienne tout comme les trois étapes qui vont suivre qui sont généralement plates. C'est probablement à partir du mercredi 30, lors de la 5e étape, que les choses vont commencer à se décanter. Cette étape de moyenne montagne longue de 165,8 km comprend trois cotes dans le final, soit deux de 4e catégorie et une de 3e catégorie. Puis, il faudra enchaîner le lendemain avec 123,7 km entre Clermont-Ferrand et Ambert et ses deux principales difficultés que sont le col du Béal (10,2 km à 5,6 % de moy.) et le col du Chansert (6,3 km à 5.5 % de moy.).

La 7e étape, vendredi 1eᣴ août, sera usante avec notamment le col du Granier situé vers la fin avec ses 8,9 km à 5,4 % de moyenne. Mais tout indique que le juge de paix de cette édition 2025 interviendra le samedi 2 août avec une arrivée au sommet du col de la Madeleine, classé hors-catégorie (18,6 km à 8,1 % de moy.). En début d'étape, il y aura déjà eu des dégâts avec l'ascension du col de Plainpalais classé en première catégorie avec ses 13,2 km à 6,3 % de moyenne.

L'ultime étape promet d'être très dure également avec ses 124,1 km et trois difficultés majeures : la côte d'Arâches-la-Frasse (6,2 km à 7,1 % de moy.), le col de Joux Plane (11,6 km à 8,5 % de moy.) et enfin le col du Corbier (5,9 km à 8,5 % de moy.). Elles seront au total 154 coureuses de cette 4e édition du Tour de France Femmes. Si la Néerlandaise Demi Vollering (FDJSuez) sera la grande favorite de cette quatrième édition, la course s'annonce des plus disputées.

Entrée dans l'histoire le 27 avril dernier, en devenant la première coureuse africaine à s'imposer sur un monument, à savoir Liège-Bastogne-Liège, Kimberley Le Court-Pienaar s'est hissée dans l'élite du cyclisme féminin et sera une candidate au maillot jaune. La Polonaise Katarzyna Niewiadoma, tenante du titre, voudra sans doute doubler la mise. C'est une cycliste qui sait bien se préparer pour ses objectifs. L'Italienne Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), qui vient de remporter son Tour national ne sera pas en reste. Deuxième du Giro et de la Vuelta, la Suissesse Marlen Reusser a la possibilité de bien figurer sur le podium final de même que la Néerlandaise Marianne Vos qui est toujours en forme à 38 ans. Sa coéquipière chez Visma, la Française Pauline Ferrand-Prévôt, vainqueure de Paris-Roubaix, rêve aussi du Tour de France. La Belge Lotte Kopecky, championne du monde sur route en titre, sera aussi une des actrices principales de cette course à étapes.

Les étapes

Aujourd'hui

Étape 1 : Vannes - Plumelec (78,8 km)

Dimanche 27 juillet

Étape 2 : Brest - Quimper (110,4 km)

Lundi 28 juillet

Étape 3 : La Gacilly - Angers (163,5 km)

Mardi 29 juillet

Étape 4 : Saumur - Poitiers (130,7 km)

Mercredi 30 juillet

Étape 5 : Chasseneuil-du-Poitou Futuroscope - Guéret (165,8 km)

Jeudi 31 juillet

Étape 6 : Clermont-Ferrand - Ambert (123,7 km)

Vendredi 1eᣴ août

Étape 7 : Bourg-en-Bresse - Chambéry (159,7 km)

Samedi 2 août

Étape 8 : Chambery - Saint-François Longchamp-Col de la Madeleine (111,9 km)

Dimanche 3 août

Étape 9 : Praz-sur-Arly - Châtel (124,1 km)