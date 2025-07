Ile Maurice: Cyclisme - «Le Tour de France est le plus grand objectif de ma saison et je m'y engage à fond»

interview

Quelques heures après avoir prolongé son contrat jusqu'en 2028 avec son équipe belge, AG Insurance Soudal, Kimberley Le Court-Pienaar va prendre ce samedi le départ du Tour de France Femmes à Vannes. 9 jours intenses attendant la double championne de Maurice 2025. Celle-ci l'avoue : la Grande Boucle féminine est son plus grand objectif de la saison et elle s'est préparée avec tout le sérieux voulu afin de pouvoir se mêler à la lutte pour le classement général. La compétition promet d'être féroce avec le plateau de concurrentes qui sera de la partie...

Comment allez-vous depuis que vous avez quitté Maurice après les Championnats nationaux en juin ?

Après les championnats nationaux, j'ai directement entamé un gros bloc de préparation pour le Tour de France. C'était spécial de courir à la maison et de remporter les titres, mais dès que j'ai quitté l'île Maurice, je me suis complètement concentrée sur la préparation de mon plus grand objectif de la saison.

Est-ce que vous avez pris le temps de récupérer avant d'entamer la préparation en vue du Tour de France ?

Oui, j'ai veillé à prendre un peu de repos après Liège-Bastogne-Liège (en avril). Il était important de laisser mon corps et mon esprit se ressourcer avant d'entamer une préparation aussi intense. Une fois que j'ai repris l'entraînement, tout était structuré en fonction du Tour de France.

Comment s'est passée la reconnaissance des étapes du Tour ?

La reconnaissance s'est très bien passée. J'ai pu voir en détails les étapes clés pour la lutte pour le classement général, ce qui m'a donné beaucoup de confiance. Il y a des journées difficiles à venir, le col du Granier et l'étape d'Ambert, par exemple, mais voir les routes à l'avance aide vraiment à se préparer mentalement et à planifier tactiquement.

Votre forme est-elle optimale ? Êtes-vous prête pour cet objectif très important de votre saison ?

Oui, je me sens prête. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour arriver ici en pleine forme. Physiquement, j'en suis là où je dois être, et mentalement, je suis très motivée. C'est le plus grand objectif de ma saison et je m'y engage à fond.

Que pouvez-vous nous dire sur la composition de votre équipe, AG Insurance-Soudal, pour ce Tour de France ?

Nous aurons une équipe forte et équilibrée. Je suis très fière de faire partie de ce groupe, chacun a ses points forts et des rôles bien définis, et nous sommes toutes alignées sur les objectifs de l'équipe. Nous avons des coureuses qui peuvent apporter du soutien en montagne, des coureuses pour le plat, et d'autres qui peuvent passer à l'attaque quand l'occasion se présente. C'est une équipe très unie.

Est-ce que vous viserez surtout des succès d'étape et ensuite le classement général si les conditions sont réunies ?

L'objectif principal est le classement général, c'est ce pour quoi nous avons travaillé toute l'année. Mais bien sûr, s'il y a une étape où je peux aller chercher la victoire, je saisirai l'opportunité. Parfois ces deux objectifs vont de pair, et si le bon scénario se présente, nous nous adapterons.

Quelles seront les adversaires à surveiller selon vous sur ce Tour ?

Il y a quelques grands noms, bien sûr. Des coureuses comme Demi Vollering, Lotte Kopecky si elle vise le classement général, et Katarzyna Niewiadoma qui sont toujours performantes dans ce genre de courses. Mais je pense aussi qu'il y aura des surprises. Il ne faut pas sous-estimer qui que ce soit dans un Tour comme celui-ci tous les jours, il faut être prêt à tout.