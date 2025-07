Algérie: Président de la République - Ma visite en Italie, un nouveau jalon dans l'édifice de nos relations exemplaires

ROME — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, mercredi à Rome, que sa visite en République italienne constituait un nouveau jalon dans l'édifice des relations exemplaires entre les deux pays amis et une étape importante pour le renforcement et l'élargissement de leur partenariat.

Dans une déclaration conjointe à la presse avec la présidente du Conseil des ministres italien, Mme Giorgia Meloni, le président de la République a précisé que la visite officielle qu'il effectue en République italienne constituait "un nouveau jalon dans l'édifice des relations exemplaires entre l'Algérie et l'Italie" et "une étape importante dans le cadre du travail et de la coordination continue pour le renforcement et l'élargissement du partenariat entre les deux pays amis".

Cette session vient également "confirmer la relation fiable avec l'Italie, pays ami, dans les domaines de l'énergie et des énergies renouvelables", a ajouté le président de la République.

Il a, par ailleurs, appelé la communauté internationale à "assumer sa responsabilité politique et morale pour mettre fin au génocide et aux violations continues à l'encontre du peuple palestinien". "Nous avons exprimé dans ce contexte notre inquiétude vis-à-vis de la situation générale au Moyen-Orient, qui exige des efforts de toute urgence pour éviter l'escalade et l'instabilité dans la région", a-t-il dit à ce propos.

Les entretiens ont également permis de "procéder à un échange de vues sur la situation au Sahel et les mécanismes de renforcement des efforts collectifs visant à garantir la sécurité et le développement, ainsi qu'en matière de lutte contre le terrorisme dans cette région vitale", a fait savoir le président de la République.

Le président de la République s'est, par ailleurs, dit convaincu que les résultats de ce sommet, aussi bien les accords sectoriels signés que les conclusions du Forum d'affaires algéro-italien, "ouvrent de larges perspectives au partenariat stratégique et exemplaire entre l'Algérie et l'Italie, reflétant la profondeur des relations historiques et des liens d'amitié enracinés entre les deux pays".