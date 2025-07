Afrique: Afrobasket féminin - Le Palais des sports de Treichville fin prêt pour la compétition

Le Palais des sports de Treichville, dans la capitale ivoirienne, est fin prêt pour accueillir l'Afrobasket féminin, qui se déroule du 26 juillet au 03 août prochain, a constaté l'APS.

L'infrastructure, entièrement rénovée par les autorités ivoiriennes pour cette 27e édition de l'Afrobasket, a fini de se parer de tous ses atours.

Vendredi soir, il ne restait que quelques petits détails à régler, et des techniciens s'affairaient encore à l'installation de la logistique.

Ils procédaient à des tests sur la sonorisation à travers des simulations pour s'assurer que tout est au point. Et il ne restait que quelques détails à compléter sur les "branding".

Les parquets du dôme du Palais des sports et du hall 1 ont été entièrement rénovés et ceux de la salle polyvalente et du hall 2, réhabilités, selon les techniciens.

Tous les bâtiments ont été peints. Et les portes, la climatisation, l'étanchéité, l'électricité, les deux ascenseurs, les vestiaires et la plomberie (les bidets, les lavabos, etc.) ont été à 100 % rénovés, rassurent-ils.

Le Palais des sports de Treichville, construit en 1978, a connu trois grandes réhabilitations : en 2011 (Afrobasket Hommes), en 2016 (Jeux de la Francophonie) et en 2025 (l'Afrobasket Dames).

Cette salle multisport a une capacité de 3 500 places.

Outre le basketball, elle accueille les disciplines suivantes : handball, boxe, volley-ball, escrime et arts martiaux.