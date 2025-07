L'Agence Régionale de Développement (ARD) de Diourbel, en partenariat avec le ministère de la Formation Professionnelle et Technique et l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement, a organisé hier, vendredi 25 juillet 2025, une cérémonie de remise d'attestations aux bénéficiaires de formation dans le cadre de la première phase du Programme d'Appui à l'Insertion des Jeunes et des Femmes (PAIJF). Le coordonnateur du PAIJF a saisi cette occasion pour annoncer l'insertion de maximum de personnes vivant avec un handicap dans la deuxième phase du programme.

39 jeunes bénéficiaires du Programme d'Appui à l'Insertion des Jeunes et des F Femmes (PAIJF) ont reçu leurs attestations hier, vendredi 25 juillet 2025, après un stage de 10 mois dans des entreprises locales de la région de Diourbel. Parmi eux, il y a 18 qui ont reçu des contrats de travail, 6 démissionnaires et 12 ayant des contrats hors de la région de Diourbel ; soit un taux d'insertion de 54%.

La responsable du Suivi-Evaluation à l'Agence Régionale de Développement (ARD) de Diourbel, Mme Konaté née Ndèye Magatte Diop, point-focal du PAIJEF, explique : «C'est un projet qui visait à insérer les jeunes au niveau des entreprises. Aujourd'hui, c'est le lieu de leur donner leurs attestations pour qu'ils puissent avoir une base légale qui puisse leur donner des opportunités mais aussi donner des attestations aux chefs d'entreprises qui ont bien voulu accueillir ces stagiaires pour une période de 10 mois».

Et elle poursuit : «le travail va continuer. L'ARD fait un travail d'accompagnement et de suivi pour les stagiaires qui ne sont pas insérés, en leur trouvant des lieux ou s'insérer ou à les accompagner à aller vers l'entreprenariat».

Le coordonnateur du PAIJF, Mamadou Guèye, représentant le ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et Technique, soutient que «la première phase de ce projet d'envergure nationale a permis d'enregistrer au total 516 stagiaires dans 345 entreprises locales. Cela montre que la politique de territorialisation des politiques d'insertion professionnelle des jeunes et des femmes est une réalité au niveau du ministère de la Formation Professionnelle et Technique. Cela veut dire que le secteur privé c'est-à-dire les entreprises locales jouent un rôle très important dans l'insertion des jeunes».

Mamadou Guèye a souligné que l'Etat à lui seule ne peut régler le problème de l'emploi des jeunes. «Nous savons que l'Etat ne peut pas définitivement régler toute la problématique liée à l'insertion des jeunes. Le projet a prévu même d'accompagner 750 micro entreprises et petites entreprises locales, afin de les accompagner en terme de renforcement de capacité, en terme de soutien, afin qu'ils puissent accueillir le maximum de jeunes possibles».

Et d'ajouter : «il y aura une deuxième (phase) qui devra nous permettre de régler certaines insuffisances de la première phase mais aussi d'intégrer une nouvelle cible, les personnes vivant avec un handicap. C'est pourquoi, nous avons lancé un appel aux chefs d'entreprises de revoir la structuration de leurs entreprises, avec des aménagements adaptés qui pourront accueillir ces personnes à mobilité réduite. Ce programme a été financé par l'Union Européenne (UE) à travers l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement».