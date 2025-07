Sénégal: Changement climatique - Élaboration et planification des politiques climatiques - Un plaidoyer pour l'implication des communautés

Hier, vendredi 25 juillet 2025, s'est clôturé la 4e édition de la Semaine Énergie-Climat, ouvertes depuis le 21 juillet 2025 à Dakar, sous le thème «Réinventons nos territoires pour faire face à l'urgence climatique et dans une perspective de souveraineté.»

Co-organisée par ENDA Energie, Oxfam, Natural Justice, AACJ, SSN, CDKN et ACF, cette rencontre qui a réunis des acteurs nationaux et internationaux, était une occasion pour ENDA Energie et Cie de plaider pour une implication accrue des communautés locales dans l'élaboration et la planification des politiques climatiques.

«Quand on veut lutter contre les effets du changement climatique, on ne peut pas se contenter de parler à la place des autres. Il faut leur donner les moyens de parler, de se faire entendre, de se relier». Ce sont les participants à la 4e édition de la Semaine Energie-Climat, qui s'est clôturée hier, vendredi 25 juillet à Dakar, qui insistent ainsi sur la nécessité d'impliquer les communautés dans l'élaboration et la planification des politiques climatiques.

Partie prenante de l'organisation de cette Semaine Energie-Climat, Sokhna Die Ka, Directrice du Hub de Natural Justice, qui part de la thématique «Réinventons nos territoires pour faire face à l'urgence climatique et dans une perspective de souveraineté», trouve dès lors qu'«on ne peut pas les réinventer sans les communautés. L'Etat ne peut pas les réinventer seul. Donc, le premier élément, c'est cette volonté de collaborer et de travailler ensemble pour relever les défis du climat.»

Abondant dans le même sens, l'honorable député Samba Dang, par ailleurs président du Réseau des Parlementaires pour la Protection de l'Environnement au Sénégal (REPES), invoquant l'adage qui dit que «tout ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi», indique qu'«on ne peut pas impacter les populations, on ne peut pas trahir les populations, on ne peut prendre les richesses de ces communautés et ne pas les impliquer dans l'exploitation. Nous sommes obligés, dans les études environnementales, d'inclure les communautés.»

De son Abou Salam Thiam, de l'ONG Oxfam a estimé qu'autant on appelle les Etats à porter une seule voix dans le cadre de la question du changement climatique, autant les organisations de la société civile également doivent porter, à leur tour, une seule voix. «Nous invitons à tous les partenaires et collaborateurs des OSC à prôner ces espaces, à tous les niveaux, pour nous permettre d'accorder vraiment nos violons mais aussi de préparer nos messages afin de porter le plaidoyer aussi bien au niveau national mais au niveau global, lors des COP, et aussi des différentes rencontres sur la justice climatique qui est un fléau qui continue à porter atteinte à la vie de nos communautés.»