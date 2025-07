Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du Territoire, Balla Moussa Fofana, a annoncé, hier vendredi, le lancement imminent du Programme National d'Accès au Logement et de Renouveau Urbain.

Ce programme, dit-il, vise à garantir l'accès au foncier et aux différents avantages qu'il offre. Avant de généraliser un programme, il a estimé qu'il était fondamental de s'appuyer sur les expériences existantes de l'ADM, à travers le Projet de Relogement et de Résilience à Saint-Louis (SERRP). Il a visité, hier vendredi, les habitations des sinistrés de la Langue de Barbarie, relogés à Diougop.

Accompagné du Gouverneur de Saint-Louis, du Préfet du département de Saint-Louis, du Directeur général de l'Agence de Développement Municipal (ADM), le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du Territoire, a visité hier, vendredi 25 juillet 2025, le chantier du Projet de Relogement d'urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP), financé par la Banque Mondiale (BM). Balla Moussa Fofana a constaté de visu l'état d'avancement des travaux de construction notamment du marché de Diougop, du dispensaire, avant de visiter les habitations des sinistrés de la Langue de Barbarie.

«Concernant cette visite, il s'agit véritablement d'une mission de terrain. Nous devons construire ici environ 480 unités de logement pour reloger des ménages victimes de sinistres. Il est donc important pour nous de venir constater l'avancement des travaux, évaluer le travail en cours et recueillir les leçons de cette expérience», a-t-il laissé entendre.

M. Fofana a profité de cette occasion pour annoncer le lancement imminent du Programme National d'Accès au Logement et de Renouveau Urbain. Ce programme, a-t-il rappelé, est une priorité pour Son Excellence, le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et pour le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui en assure un suivi rigoureux afin de garantir l'accès au foncier et aux différents avantages qu'il offre. «Avant de généraliser un programme, il est fondamental de s'appuyer sur les expériences existantes.

Aujourd'hui, grâce à l'ADM, nous disposons d'un modèle concret avec ces 480 logements aux coûts particulièrement intéressants. Par exemple, les rez-de-chaussée sont proposés à moins de 30 millions de francs CFA. En appliquant les avantages du programme, on pourrait même descendre en dessous de 20 millions. Les logements R+2 sont estimés à environ 20 millions par palier. Avec les subventions prévues, ces coûts pourraient être ramenés à 15 millions. Un logement à 15 millions en location-vente, avec un dépôt initial de 4 à 5 millions, restera un solde de 10 millions à rembourser sur 10 ans. Cela revient à environ 1 million par an, soit moins de 100 000 francs par mois. Et ça, c'est ce dont les sénégalais ont besoin», a-t-il expliqué au terme de sa visite.

Il a rappelé qu'aujourd'hui, le Programme National d'Accès au Logement et de Renouveau Urbain regroupe un engagement d'investissement autour de quatre partenaires pour la réalisation de plus de 200 000 unités, à construire sur une période de 5 à 10 ans. « Voilà pourquoi il était important de venir avec nos équipes, analyser cette expérience réelle, étudier la structure des coûts, évaluer l'impact des avantages du programme, notamment l'accès facile au foncier, aux matériaux, à l'exploitation, pour permettre à chaque sénégalais d'avoir un logement digne, à un prix abordable, parfois même en dessous de 15 millions. C'est ce que nous avons promis aux Sénégalais est bel et bien en train de se réaliser », a-t-il conclu.