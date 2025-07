Ile Maurice: Lilram Deal et Dunraz Gangadin réclamaient des sommes astronomiques

Bien que ces deux hauts gradés aient eu des parcours distincts, leur point commun est des demandes de Reward Money que la FCC juge exorbitantes. Selon la FCC, ces deux ACP auraient réclamé des millions de roupies à titre de récompenses aux pseudos informateurs et dans des circonstances que la FCC qualifie d'opaques, voire abusives.

Les premiers éléments de l'enquête de la FCC révèlent que Lilram Deal aurait sollicité un total de Rs 4,5 millions. À l'époque, il était à la tête de la Counter Terrorism Unit (CTU). Selon les documents examinés par les enquêteurs, ces réclamations sont liées à huit affaires distinctes, quatre cas de trafic de drogue et quatre affaires de blanchiment d'argent.

Le problème est que plusieurs de ces dossiers ne relèveraient pas directement des compétences de la CTU, soulevant des questions sur la pertinence et la légitimité des montants réclamés. Des cadres de la FCC soupçonnent un système structuré de captation de primes, avec des documents falsifiés pour justifier les paiements.

C'est la somme réclamée comme Reward Money par Dunraz Gangadin qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs. Il aurait demandé Rs 160 millions, un record absolu, lié principalement aux opérations menées par la SST dont il avait la supervision. Cette demande reposait-elle sur des saisies de drogues, d'argent liquide et de biens réalisées entre 2022 et 2023 ou en 2024 ? À une question parlementaire, le 4 juillet 2023, le Premier ministre d'alors, Pravind Jugnauth, avait communiqué des chiffres impressionnants sur les activités de la SST : 47 enquêtes ouvertes, 30 affaires présumées de drogue, Rs 606 millions de drogues saisies, 60 arrestations effectuées. Et dans quatre de ces affaires, des sommes d'argent en roupies avaient été sécurisées.

Ces chiffres attestaient d'une activité soutenue de la SST mais peuvent-ils justifier une réclamation de Rs 160 millions ? Le calcul du Reward Money repose sur des formules spécifiques, dépendant des saisies effectives, de leur nature, de leur traçabilité juridique, et du rôle individuel joué dans l'opération. Or, dans de nombreux cas cités, le lien direct entre la SST et certaines saisies n'a pas été formellement établi, ce qui affaiblit considérablement la légitimité d'une telle demande d'argent. C'est ce que devront élucider les enquêteurs de la FCC.