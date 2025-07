Cote d'Ivoire: Côte d'Ivoire skate - Belle démonstration de l'Orct sur l'esplanade du stade d'Ebimpé

L'Olympique roller club de Treichville a pris d'assaut, le dimanche 20 juillet, l'esplanade du stade olympique d'Ebimpé. A la faveur de cette première édition des finales organisées par ce dynamique centre de formation, sous l'égide de Côte d'Ivoire skate, la fédération ivoirienne des patins et sports de glisse, on a vu une trentaine de jeunes filles et garçons se concurrencer vivement.

Des U12, U13 et U15 qui ont démontré que le roller, sous la houlette du président Julien Konan, a de beaux jours devant lui en Côte d'Ivoire. On a vu, en effet, des clubs venus participer à la fête en guise de soutien à un club ami, l'Olympique de Grand-Bassam (Ogb) et de Koun-Fao, briller de mille feux.

Grâce à Chef Barnabas, Grand-Bassam a remporté la compétition du 500 m speed garçons (U15). Tandis que Patrice Adayi (2'44"04) damait le pion à Chef Barnabas (2'44"04), 2e, avec une performance de 2'51"10.

Ceux venus de Koun-Fao, eux, ont eu le mérite de monter sur la deuxième marche du podium du 100 m garçons, avec une performance de 18"63, derrière Konaté Karim du club organisateur (16"00).

Chez les U13 et U-12 les Treichvillois ont tout raflé grâce respectivement aux performances d'Adigun Somad (15"43) et de Sidibé Abou (16"96).

Mue par son ambition de hisser cette discipline encore émergente en Côte d'Ivoire au rang des sports phares du pays, Côte d'Ivoire skate ne cesse d'encourager les différents clubs à prendre des initiatives pour promouvoir la discipline.

En organisant régulièrement les compétitions, la fédération vise surtout à préparer les athlètes pour les Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu à Dakar, au Sénégal, en 2026, mais aussi les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 aux États-Unis.