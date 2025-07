Guinée: Transition énergétique - Des acteurs de la société civile outillés par la Coalition nationale Publiez Ce Que Vous Payez

La coalition nationale Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP) Guinée a organisé ce vendredi 25 juillet 2025 à Conakry, un atelier de renforcement des capacités des acteurs de la société civile sur la transition énergétique du projet d'appui à la campagne de la société civile pour une transition énergétique inclusive et durable en Guinée.

Dotée d'importantes ressources minières (bauxite, or, fer diamant, etc), la République de Guinée est engagée dans des dynamiques économiques fortement extractivistes. Cependant, face aux impératifs mondiaux de lutte contre le changement climatique, le pays est appelé à s'inscrire dans une trajectoire de transition énergétique vers un modèle fondé sur les énergies renouvelables, et une consommation plus durable.

Cette transition ne peut être réussie que si elle est inclusive, c'est-à-dire si elle prend en compte les besoins, les droits et les aspirations des communautés locales, en particulier celles vivant dans les zones minières fortement exposées aux impacts de l'exploitation Les acteurs de la société civile (OSC associations de femmes et de jeunes, leaders communautaires, médias locaux, etc ont un rôle central à jouer pour porter les voix des populations, promouvoir l'équité et veiller au respect des principes de durabilité et de justice sociale

C'est dans cette optique que se tient cet atelier, qui vise à renforcer les compétences de ces acteurs sur les enjeux, défis et opportunités liés à une transition énergétique juste. inclusive et durable en Guinée.

Prenant la parole, Hadja Aïcha Barry, membre du bureau de la coalition Publiez Ce Que Vous Payez, présidente de la coalition Guinéenne des femmes pour les mines et le développement durable a dit que l'Objectif général est le Renforcement des capacités des acteurs de la société civile des zones minières de la Guinée pour leur permettre de participer activement à la gouvernance de la transition energetique et de promouvoir une approche inelusive et equitable.

"Une meilleure compréhension par les participants des concepts clés liés à la transition énergétique et à la justice climatique. Une cartographie des enjeux spécifiques à la transition énergétique dans les zones minières de Guinée. - Des synergies sont créées entre acteurs pour renforcer l'impact collectif de la société civile", constituent les résultats attendus.

De son côté, le formateur, Docteur Barry Oumar Totia, consultant de PCQVP est revenu affirme le thème qui sera principalement développé au cours de cette formation, c'est l'étude de perception de la transition énergétique par les couches sociales professionnelles vulnérables.

"Nous avons mené une étude de base pour évaluer un peu les préoccupations des couches vulnérables(les jeunes, les femmes, les personnes en situation d'Handicap dans les zones d'exploitation minière. Donc nous sommes là aujourd'hui pour renforcer les capacités des acteurs de la société civile sur la compréhension de cette problématique. À la fin de cette formation, nous espérons que les acteurs comprendront davantage ces défis et que les recommandations produites dans le rapport serviront d'outils de plaidoyer auprès des décideurs publics. Le thème qui sera principalement développé, c'est l'étude de perception de la transition énergétique par les couches sociales professionnelles vulnérables dans les zones d'exploitation minière", a-t-il expliqué.

De son côté, François Dopavogui, président de la Fédération guinéenne des associations de personnes handicapées a salué cette initiative de PCQVP.

"Nous, personnes handicapées, on est très concernés, très intéressés par cette formation parce que ça nous permet de nous sauver, de nous protéger contre les intempéries, les aléas de la nature qui se présentent actuellement du changement climatique", a-t-il renchéri.

Présent à la rencontre, Docteur Alpha Abdoulaye Diallo, président de la commission économique et développement durable au conseil national de la transition (CNT) a félicité la coalition Publiez ce que vous payez Guinée pour cet atelier de renforcement des capacités des organisations de la société civile surtout les préfectures minières sur cette thématique de transition énergétique.