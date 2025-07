Afrique: Alice Kusi, le métronome qui n'a pas dit son dernier mot

Son nom résonne depuis longtemps dans le football féminin ghanéen. Mais à 30 ans, Alice Kusi a franchi un cap. Au Maroc, lors de la CAN Féminine CAF TotalEnergies 2024, la milieu de terrain a confirmé tout son talent, guidant les Black Queens vers une troisième place historique. Deux buts en cinq matchs, une prestation XXL face à l'Afrique du Sud lors du match pour le bronze, et une distinction de joueuse du match à la clé : Kusi a été la patronne de l'entrejeu.

Déjà présente lors des éditions 2016 et 2018, elle a été l'un des visages du retour du Ghana sur la scène continentale. Son quadruplé lors du barrage face au Rwanda, dont un triplé en première période, avait donné le ton. Le Ghana n'a plus atteint une finale de CAN depuis 2006, mais avec Kusi à la baguette, l'espoir reste permis.

Le bronze et la fierté nationale

Ce podium, pour elle, a une saveur toute particulière. Ce n'est pas une médaille individuelle, mais un symbole collectif. « Félicitations à moi et à toute l'équipe. Être élue joueuse du match signifie beaucoup pour moi », a-t-elle confié, tout sourire.

« On a remporté cette médaille de bronze pour nous-mêmes, mais surtout pour notre pays. Je suis heureuse qu'on ne rentre pas les mains vides... Revenir avec une médaille, c'est exceptionnel. »

Elle n'a pas manqué de saluer le soutien populaire : « Merci au peuple ghanéen. Je sais que la phase de groupes a été difficile pour nous... On n'était pas là juste pour participer, on voulait marquer les esprits. C'était ça, notre rêve. Et je suis heureuse qu'on l'ait fait. »

Le rêve catalan au coin du coeur

Malgré un parcours déjà riche -- passé par la Serbie, la Turquie et désormais l'Arabie Saoudite -- Alice Kusi garde un rêve bien vivant : jouer un jour pour le FC Barcelone.

« Chaque joueuse a son club de coeur. Pour moi, c'est Barcelone. C'est un rêve. Je sais que le chemin est encore long, mais je reste positive. Si cela arrive un jour, je serai la plus reconnaissante. »

Un message sincère, qui fait écho chez de nombreuses jeunes Africaines. Dix ans de carrière au plus haut niveau, mais une ambition intacte. Preuve qu'il n'y a pas d'âge pour rêver.

Nouvelle vie à Jeddah et un avenir en construction

Aujourd'hui à Al-Ahli Jeddah, Kusi fait partie de ces joueuses africaines qui font grandir le football féminin dans le Golfe. Une nouvelle étape dans sa carrière, loin d'être un choix par défaut.

« Le championnat saoudien est différent de ceux que j'ai connus, mais il progresse. Les infrastructures sont excellentes... Il y a déjà pas mal de joueuses du championnat saoudien à cette CAN, c'est un signe. Dans quelques années, la ligue saoudienne sera incroyable. »

Un avis partagé par les membres du staff : « Elle est exemplaire », confie Seun Oyediji. « Elle a l'énergie d'une joueuse de 25 ans. Elle mérite amplement son titre de joueuse du match. On n'était pas favoris, mais avec des joueuses comme elle, l'avenir s'annonce brillant. »

À l'heure où le Ghana retrouve des couleurs sur la scène africaine, Alice Kusi s'impose comme un symbole de résilience, de constance et d'inspiration.