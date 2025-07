Cote d'Ivoire: L'artiste Mylène Amon inscrit son nom dans le Guinness World Records

La Côte d'Ivoire entre, une nouvelle fois, dans le célèbre livre Guinness des records. Et c'est une femme qui en est à l'origine : Mylène Amon. L'artiste vient de décrocher un titre mondial pour avoir réalisé, en une heure seulement, plus de 200 fleurs japonaises en origami, cet art du pliage aussi minutieux qu'exigeant.

C'est une performance remarquable qui récompense plusieurs mois d'efforts, après un premier échec, en février dernier. Persévérante, inventive, Mylène Amon offre à la Côte d'Ivoire une première, dans cette discipline artistique.

Dans une vidéo partagée, vendredi 25 juillet, sur sa page Facebook, le visage rayonnant, Mylène Amon annonce fièrement la bonne nouvelle :« J'ai l'honneur de vous annoncer que nous sommes désormais détenteurs du titre mondial du Guinness World Records pour le plus grand nombre de fleurs japonaises, en origami, jamais réalisées en une heure. »

Une consécration pour cette jeune portraitiste autodidacte, déjà remarquée pour son style singulier. En février dernier, elle avait tenté un autre exploit, celui de réaliser 150 portraits, en cinq jours, grâce à une technique de trompe-l'oeil sur papier, le Papy-art, une prouesse saluée par le public, mais non validée, à l'époque, par le Guinness World Records.

Un revers qu'elle n'a pas laissé l'abattre : « Le Guinness World Records m'a proposé de retenter ma chance. Et l'avantage d'avoir plusieurs cordes à mon arc m'a permis de me lancer, après un long moment d'essai et de préparation. »

Début juillet, dans un cadre discret et serein, elle se met à l'épreuve. En seulement 60 minutes, Mylène plie, façonne, répète les gestes... jusqu'à atteindre 203 fleurs en origami japonais. « Ce certificat mondial est un symbole de foi, de détermination, de résilience et de reconnaissance. Il appartient à toute la Côte d'Ivoire, et à vous tous qui m'avez soutenue », a-t-elle tenu à souligner.

Avec ce nouveau record, Mylène Amon rejoint le cercle restreint des Ivoiriens inscrits au Guinness World Records. Elle devient la première dans l'histoire du pays à être sacrée dans la catégorie de l'origami japonais. L'artiste vise désormais de nouveaux défis à l'international.