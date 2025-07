Ile Maurice: Le rapport d'enquête toujours sous scellés

Cinq ans après le naufrage du MV Wakashio, l'un des pires désastres écologiques que Maurice ait connus, le rapport complet de la Cour d'investigation n'a toujours pas été rendu public.

Le ministre de l'Économie bleue, Arvin Boolell, a affirmé que le gouvernement s'est engagé à publier le rapport «une fois que les affaires judiciaires en cours seront terminées». «Il y a un cas en cour et également au niveau du Directeur des poursuites publiques (DPP). Une fois que les procédures seront finalisées, nous rendrons le rapport public comme promis», a déclaré le ministre. Il a par ailleurs rappelé que la compagnie d'assurance du navire n'a pas encore indemnisé toutes les victimes et qu'un procès est actuellement en instance. «J'espère que la cour tranchera rapidement», a-t-il ajouté.

Cette position du gouvernement soulève cependant plusieurs interrogations. Notamment : pourquoi le ministre n'a-t-il pas précisé au Parlement, lors de sa réponse du 10 décembre 2024, que le rapport avait été transmis au DPP ? Autre élément : lors de cette même séance parlementaire, le ministre avait indiqué à la présidente de l'Assemblée : «Madam Speaker, I seek your indulgence. I will give the salient features in my reply and the comprehensive one will be circulated.» Or, à ce jour, la réponse complète censée être distribuée aux parlementaires n'apparaît toujours pas dans les archives de la bibliothèque du Parlement.

Des indemnisations jugées «grossièrement inadéquates»

Le 10 décembre 2024, Arvin Boolell avait dressé un constat sans appel sur les indemnisations accordées aux victimes du naufrage. Après l'échouement du MV Wakashio le 25 juillet 2020, un Solidarity Grant avait été mis en place pour soutenir financièrement les pêcheurs, poissonniers, titulaires de licences de bateaux de plaisance et marchands ambulants opérant sur les plages. Entre août 2020 et mars 2021, chaque bénéficiaire a perçu Rs 10 200 par mois, soit un total moyen de Rs 80 000 sur huit mois - une somme que le ministre a qualifiée d'«insuffisante». À la suite d'une marche de protestation et d'un tollé public, le Japan P&I Club avait consenti à verser une compensation finale de 2,65 millions de dollars américains à 999 bénéficiaires, soit environ Rs 113 000 par personne en décembre 2021, pour les pertes de revenus.

Pour Arvin Boolell, ce montant demeure largement en deçà des attentes : «C'est inacceptable que seuls Rs 60 millions, soit 7,4 % des dépenses réclamées, aient été remboursés jusqu'à présent par les assureurs», a-t-il déclaré. Il a également précisé que l'État mauricien a déboursé jusqu'ici environ Rs 838 millions de fonds publics en lien avec le naufrage.

Le ministre a également révélé que l'armateur du Wakashio, Okiyo Maritime Corporation, a engagé une procédure judiciaire devant la Cour suprême pour créer un fonds de limitation conformément à la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures issus de la soute (Bunker Convention). L'objectif : limiter leur responsabilité à Rs 720 millions, alors que le gouvernement mauricien réclame Rs 2,3 milliards.

Dans une tentative de faire avancer le dossier, Arvin Boolell a rencontré l'ambassadeur du Japon à Maurice le 5 décembre 2024, afin de faire part officiellement de ses préoccupations concernant les pertes subies par les pêcheurs. Il l'a également exhorté à faire pression sur la Japan International Cooperation Agency pour accélérer les projets de réinsertion économique des communautés affectées.

Cinq ans après la catastrophe du Wakashio, les victimes attendent toujours justice et reconnaissance. Alors que les procédures judiciaires s'éternisent, l'absence de transparence autour du rapport de la Cour d'investigation entretient le malaise. Pour les citoyens et les ONG, une question reste en suspens : combien de temps faudra-t-il encore attendre avant que la vérité ne soit révélée au grand jour ?