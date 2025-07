La Tunisie et l'Algérie, deux pays limitrophes du Maghreb, ont toujours entretenu des relations de coopération étroites et privilégiées, des relations marquées par une histoire commune aux divers niveaux, culturel, religieux, économique, géographique et linguistique, et ce, avant l'indépendance même des deux pays frères et voisins.

En effet, outre les relations bilatérales illustrées par la signature périodique d'accords portant sur les divers domaines dont notamment l'énergie, l'environnement, l'industrie, plus précisément celle pharmaceutique, la pêche, la justice, le commerce et autres technologies sans oublier les secteurs innovants dont les start-up, la coopération tuniso-algérienne, élevée au rang de partenariat, vient d'être mise en valeur à l'occasion de l'audience accordée, il y a à peine une semaine au Palais de Carthage, par le Président de la République, Kaïs Saïed, à l'ambassadeur d'Algérie à Tunis qui lui a remis une lettre d'invitation de son homologue, Abdelmajid Tebboune, pour assister à la cérémonie d'ouverture de la 4e édition du Salon africain du commerce intra-africain (Iatf 2025) qui est une sorte de sommet économique continental et une étape majeure pour le développement des échanges commerciaux entre les différents pays d'Afrique.

D'ailleurs, tout en réitérant son engagement en faveur de l'identité africaine de la Tunisie, le Chef de l'Etat s'est félicité de l'initiative du Président algérien et a mis l'accent sur l'importance des richesses naturelles de l'Afrique qui dispose, ainsi, des atouts nécessaires pour garantir le développement et l'essor de ses peuples.

Le Président Kaïs Saïed a tenu à rappeler, à cette occasion, ses positions voulant que la prospérité de l'Afrique ne puisse être réussie que par ses propres enfants grâce, surtout, à une coopération Sud-Sud et une logique de souveraineté et de solidarité.

Et tout en mettant en exergue la solidité des liens entre les deux pays, fondés sur une vision commune de l'avenir, le Président de la République a mis l'accent sur la détermination à consolider la coopération bilatérale, marquée par la conviction commune quant à l'unité de destin entre les deux pays frères et voisins.

Il est utile de noter que l'on enregistre une mobilisation active de notre pays en vue d'avoir une participation de taille à ladite 4e édition de l'Iatf 2025, prévue du 4 au 10 septembre 2025 à Alger. L'événement, organisé sous le thème, "Une porte vers de nouvelles opportunités", constitue une plateforme continentale de premier plan pour dynamiser les échanges commerciaux entre les divers pays africains dans la mesure où il s'agit d'une vitrine stratégique pour positionner les produits tunisiens sur le marché africain, et une opportunité majeure pour nouer des partenariats d'investissement à forte valeur ajoutée", selon les propres termes du ministre tunisien du Commerce et du Développement des exportations

Cette participation tunisienne à l'Iatf 2025, considérée comme étant l'un des plus grands rendez-vous économiques du continent, intervient à un moment où les échanges commerciaux entre la Tunisie et l'Algérie se distinguent par leur grand volume, à savoir 7,7 milliards de dinars en 2024, sans oublier qu'à cette édition de 2025, l'on s'attend à la participation de plus de deux mille exposants et 35 mille visiteurs venus de plus de 140 pays, avec des transactions commerciales et accords d'investissements prévus et estimés à plus de 44 milliards de dollars.

Au vu de l'ampleur des opportunités qui s'offrent en marge de cet événement majeur, la Tunisie et l'Algérie sont, de l'avis des observateurs, déterminées à unir leurs efforts pour investir ensemble en Afrique, un marché en pleine croissance et qui offre des potentiels réels pour les entreprises des deux pays frères.