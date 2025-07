Tunisie: Vie Associative - Le caroubier, arbre du passé et d'avenir

Dans notre dernière livraison, nous avons fait connaissance avec l'un de nos plus vieux compagnons au sein de la famille végétale, à savoir le caroubier. Fidèle, certes, mais aussi indépendant que discret, il apprécie le repli sur les hauteurs ou dans les méandres des oueds pour des retraites solitaires, non domestiquées.

En un mot, c'est un arbre sauvage, ce qui ne nous empêche pas d'en aimer le fruit, des gousses en forme de corne de caprin au goût chocolaté et que nous croquons telles quelles avec gourmandise. La seule transformation à caractère industriel que nous lui avons fait subir est celle d'en extraire un jus qui entre dans la fabrication d'une boisson gazeuse dite « cidre » dont nous sommes les seuls à avoir la spécialité dans le pourtour méditerranéen.

Or les pratiques culturales dans ce pourtour ainsi que les recherches menées dans divers laboratoires attestent d'un potentiel autrement plus varié et plus rémunérateur dans la culture de cette ressource. Et c'est l'association les Amis de Capte Tunisie qui s'est chargée de promouvoir la culture du caroubier en Tunisie. Cette organisation non gouvernementale basée à Tunis est fille de Capte (pour Collectif d'acteurs pour la plantation et la transition environnementale), entreprise de l'économie sociale et solidaire basée à Marseille.

Transformer la culture du caroubier en une solution à la fois écologique et économique face aux défis du changement climatique

Depuis 2017, Capte propose, développe et valorise des programmes et des solutions d'adaptation au changement climatique en Méditerranée par l'agroforesterie et grâce au génie de l'arbre. Ses projets de transition vers l'agroécologie, reconnus comme des bons exemples de solutions fondées sur la Nature, accompagnent l'adaptation des agriculteurs en leur apportant un soutien technique, agronomique, financier et humain. Ces programmes favorisent l'expression de la solidarité climatique en Méditerranée entre et avec les agriculteurs partenaires des deux rives. Ils contribuent à la conservation, préservation et régénération de l'agrobiodiversité, des sols agricoles et forestiers.

Pour Capte Tunisie, il s'agit de transformer la culture du caroubier en Tunisie en une solution à la fois écologique et économique face aux défis du changement climatique. A cette fin, un projet a été mis au point en collaboration avec des partenaires locaux et étrangers. Il s'étend sur les gouvernorats du Kef, de Bizerte et de Zaghouan où des agrosystèmes novateurs ont été mis en place, combinant caroubiers, oliviers et amandiers. L'objectif ? Renforcer la résilience climatique, restaurer les écosystèmes, et valoriser une filière en devenir.

L'association a réalisé une avancée majeure en Tunisie avec l'introduction du greffage de caroubiers, une technique novatrice qui optimise la production des arbres et offre de nouvelles perspectives de recherche pour les agriculteurs et les scientifiques. Le projet a déjà organisé plus de 15 ateliers de formation, impliquant 37 agriculteurs.