Tunisie: Zarzis - Le Festival international des éponges présente son programme

En cette période, la presqu'île de Zarzis est surpeuplée d'estivants. Des familles entières venues des villes voisines, notamment de Tataouine, Médenine, Ghomrassen, Bir Lamar, en plus des Zarzissiens rentrés d'Europe.

Pas de place vide où garer la voiture le soir. Les motocycles grosses cylindrées et les vespas se comptent par milliers. Ils se déplacent en groupe et font trop de bruit. Les accidents ont atteint 17 en une journée, un record. Les marchands ambulants venus de loin proposent des sandwichs, pizza, thé, fruits secs, glaces, crêpes et d'autres produits consommables juxtaposés le long des côtes et surtout sur les plages les plus prisées comme la Corniche, Sonia, Amira, Bennana et Hassi Jerbi.

Les restaurants et les cafés luxueux sont ouverts jusqu'à une heure tardive le soir. Les forces de l'ordre et la Protection civile sont omniprésentes, jour et nuit.

53e session du festival des éponges du 26 juillet au 10 août

Contrairement aux deux années précédentes au cours desquelles le festival des éponges a connu un fiasco total en raison des difficultés matérielles, du manque d'espaces fonctionnels comme l'amphithéâtre et la maison de la culture qui sont en ruine et de l'incident 18/18 qui a poussé les citoyens à boycotter l'événement, ce ne sera pas, heureusement, le cas cette saison avec le nouveau comité présidé par Saïd Fares qui compte relever le défi et lutter contre vents et marées pendant cette 53e édition pour redorer le blason de ce prestigieux festival.

En effet, les organisateurs ont commencé par choisir l'endroit principal où se dérouleront les activités qui draineront beaucoup de spectateurs comme le foot et le volley maritimes masculins et féminins, le carnaval, les festivités culturelles, musicales, théâtrales, l'exposition de produits d'artisanat et le patrimoine maritime. Bien évidemment, la sortie maritime qui aura lieu le 27 juillet avec la participation d'un grand nombre de bateaux reste la plus importante.

Le reste du programme est riche et varié. L'accès est gratuit pour tous les spectacles qui seront présentés par les artistes Zorgati, Hamraoui, Cinéma étoile ou autres...