La campagne agricole humide a débuté sur toute l'étendue du territoire burkinabè. Dans la région de Yaadga, les autorités ont multiplié les efforts (don d'engrais, semences, labour gratuit des champs ...) pour de meilleurs rendements. Constat ce samedi 19 juillet 2025.

Il est 9h00 ce samedi 19 juillet 2025, à Gourga, au secteur 15 de la commune de Ouahigouya. Ce village rattaché à la commune abrite un des sites des Personnes déplacées internes (PDI) appelé « site de Gourga ». PDI et populations hôtes sont en pleine activité champêtre en ce début de campagne d'hivernage.

Sur place, c'est un champ d'une superficie de plus de 5 hectares que le gouvernement burkinabè, dans sa vision d'atteindre la sécurité alimentaire, a décidé de labourer gratuitement au profit des PDI. Georges Sawadogo communément appelé Papa Georges est PDI du site et très heureux d'être bénéficiaire de la mesure gouvernementale. « Nous sommes très contents des initiatives des autorités pour soutenir le monde agricole.

Aujourd'hui grâce à elles, nous avons bénéficié de plus de 5 hectares de labour gratuit », se réjouit-il. De plus, Georges Sawadogo a reçu des engrais, des semences, de la fumure organique à temps pour cette campagne. Ce qui lui a permis de semer du maïs en pleine montaison. Sur sa superficie, dit-il, il espère faire un bon rendement.

Après Gourga, le cap est mis sur Rikou, un village situé à une dizaine de kilomètres de Ouahigouya. Là également, c'est une population en liesse que nous trouvons dans des champs et des bas-fonds rizicoles.

Sur un des sites visités, plus de 16 hectares ont été labourés à prix subventionné au bénéfice de la population. Quatre hectares ont également été labourés au profit des PDI pour la production du riz.

A en croire les uns et les autres, ces mesures d'accompagnement des autorités sont un ouf de soulagement. L'espoir de faire de bon rendement se fait déjà sentir sur les visages. Le président du Comité villageois de développement (CVD) de Rikou, Noufou Ouédraogo et une habitante de la localité, Azèta Belem font partie des bénéficiaires. Tout heureux, ils ne cessent de traduire leur reconnaissance aux autorités. « Nous avons ce site depuis longtemps, mais nous n'avons jamais bénéficié d'accompagnement de la part des autorités.

Nous ne pouvons que dire merci pour les efforts consentis afin que la campagne se déroule dans de bonnes conditions », souhaite le président du CVD. C'est le même sentiment de satisfaction qui anime Azèta Belem. Elle dit être fière de cette mesure d'accompagnement des producteurs. Grâce à cela, soutient-elle, plusieurs femmes du village de Rikou possèdent chacune une portion de terre bien labourée pour la production du riz. « Nous souhaitons que le nombre de tracteurs de labour soit augmenté pour réduire les attentes dans les labours des terres », espère la bénéficiaire.

Des intrants gratuits

Pour le directeur régional de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques de Yaadga, Bernard Sawadogo, la campagne agricole humide s'installe sans difficultés dans la région. Il rappelle que dans le cadre de l'Offensive agropastorale et halieutique, plusieurs initiatives ont été mises en place pour accompagner les acteurs du monde agricole. D'après lui, cela concourt à un seul but : l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire pour le bonheur de la population. « Pour cette campagne, 28 tracteurs et 10 motoculteurs sont mis au profit de la région de Yaadga pour les labours de terre. En termes d'intrants, 620,68 tonnes de semences, 3 492 tonnes d'engrais (urée et NPK) et 458,2 tonnes de fumure organique ont été mises à la disposition des producteurs de la région », confie-t-il. Bernard Sawadogo a ajouté que plus de 3 771 ha de terres ont été déjà labourés gratuitement dans différentes localités de la région au profit des populations.

Dans le cadre de l'Offensive agropastorale et halieutique, renchérit-il, outre l'agriculture, plusieurs initiatives sont déployées pour accroitre la production animale et végétale. Concernant ces initiatives, il note l'opérationnalisation de la société « Faso Guulgo » dans la région. « Au-delà de la vaccination de masse des animaux, plus de 102 vaches ont été inséminées et plus de 34 cases flottantes installées dans la région pour la production du poisson. Les aliments pour bétail sont également disponibles », affirme-t-il.

De bonnes récoltes en perspectives

Pour l'atteinte des résultats escomptés, rassure-t-il, le ministère en charge de l'agriculture, à travers les techniciens et les conseillers de la direction régionale, accompagne les agriculteurs de la région de Yaadga dans la chaine de production. Souleymane Ouédraogo communément appelé « Koob Naaba » est agent technique d'agriculture à la direction provinciale en charge de l'agriculture du Yatenga et chef de la Brigade de mécanisation agricole de Ouahigouya.

« Les producteurs sont très contents. Nous sommes sur le terrain avec eux et quand nous les écoutons tout le monde a pris conscience de la situation et il y a un engagement de part et d'autre pour l'atteinte des résultats souhaités. Avec les autorités du pays, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré et du ministre Ismaël Sombié, beaucoup d'efforts ont été consentis en faveur du monde agricole. Nous demandons aux producteurs de faire confiance à la vision des autorités, de suivre les conseils des techniciens pour faire de bons rendements à la fin de la campagne », clame Koob Naaba.

A en croire le directeur régional en charge de l'agriculture, Bernard Sawadogo, pour la campagne agricole humide en cours, c'est plus de 308 493 tonnes de céréales, toutes spéculations confondues, qui sont attendues dans la région. M. Sawadogo salue le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré pour les sacrifices et les efforts consentis pour la cause du monde paysan.

Il rassure de son engagement total avec toutes les équipes à savoir les directeurs provinciaux, les chefs de service, techniciens, à accompagner les producteurs pour l'atteinte des résultats visés. Quant aux producteurs, le directeur régional les invite à avoir confiance aux techniciens déployés dans les quatre provinces de la région et qui peuvent les accompagner dans les techniques de production afin qu'ils réalisent des rendements au-delà de leurs attentes. Tout en invitant les producteurs à redoubler d'efforts dans les travaux, le directeur régional leur souhaite une bonne campagne agricole.