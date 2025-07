Afrique: Premiers Jeux scolaires africains - Six athlètes congolais engagés

Les premiers Jeux scolaires africains lancés ce samedi à Alger en Algérie connaissent la participation de six athlètes congolais.

La délégation congolaise est arrivée le 25 juillet dans la capitale algérienne. Les Congolais sont engagés en athlétisme avec Gladice Boukama-Ndoulou (100, 200 m et saut en longueur), en gymnastique artistique par Missié-Mbani et Claudina Emilia Ntsiété ( sol et table de saut), au judo par Divine Mpiaya Massala(-57kg) et Symphora Manka (-52kg) et au taekwondo par Altese Mantsima (-58kg) .

Les athlètes sont répartis dans trois différents sites. Gladice Boukama-Ndoulou et les deux judokas Divine Mpiaya Massala et Symphora Manka sont placés à Annaba. Les deux gymnastes Missié-Mbani et Claudina Emilia Ntsiété sont à Constantine et Altese Mantsima à Setif.

Deux entraîneurs, notamment André Christophe Wogo (directeur technique national de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées et Adama Mbama Boukama en gymnastique) sous la supervision de Victor Tamba, directeur technique du Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc). «L'esprit ne peut qu'être positif dans la mesure où les enfants savent dans quelle condition ils sont arrivés ici. Ils ne sont pas venus faire du tourisme mais pour défendre leurs propres performances et puis l'intérêt du pays. L'objectif du Cnosc et de sa direction technique est d'accompagner ces jeunes à devenir performants », a commenté Victor Tamba. Jacques Ngouonimba étant le seul médecin de la délégation a du pain sur la planche puisque les athlètes sont répartis dans trois différents sites.