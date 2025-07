Sénégal: Fabrication d'appareils électroménagers - Le groupe égyptien Siltal s'installe à Diamniadio

Serigne Guèye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce, et Badr Abdelatty, ministre égyptien des Affaires étrangères, ont procédé, hier, vendredi 25 juillet, à l'inauguration de l'usine Siltal sur la Plateforme industrielle internationale de Diamniadio (P2id).

Le groupe égyptien Siltal, spécialisé dans la fabrication d'appareils électroménagers, s'installe à la Plateforme industrielle internationale de Diamniadio (P2id). En visite au Sénégal, le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelatty a procédé à l'inauguration de l'unité industrielle en compagnie de Serigne Guèye Diop, ministre sénégalais de l'Industrie et du Commerce.

Le projet, entièrement financé par le groupe égyptien Siltal, représente un investissement total de 2,7 milliards de FCfa et devrait générer plus de 200 emplois directs. Spécialisée dans la fabrication d'équipements électroménagers, l'entreprise prévoit une mise en oeuvre en deux phases. La première phase qui va débuter en octobre prévoit la production de machines à laver, cuisinières à gaz et climatiseurs destinés au marché local et sous-régional.

La deuxième phase, prévue pour février 2026, portera sur la fabrication de congélateurs coffres, réfrigérateurs et fontaines à eau, positionnant le Sénégal comme un futur hub ouest-africain de l'électroménager de réfrigération. « Nous sommes heureux de partager notre expérience et notre savoir-faire au Sénégal. Nous sommes fiers de créer des emplois pour les jeunes sénégalais, de transférer des connaissances et de consolider les capacités industrielles locales tout en contribuant à la réduction de la dépendance aux importations », a déclaré Hatem Raslan, directeur général du groupe Siltal.

Pour Serigne Guèye Diop, cette implantation s'inscrit dans une logique d'intégration africaine et de souveraineté industrielle. « Il est temps que l'Afrique regarde ses voisins (...) L'Afrique doit commercer avec l'Afrique », a-t-il soutenu. Dans cette dynamique, le ministre l'Industrie a annoncé son intention de créer une zone industrielle égyptienne dédiée sur les différents sites de l'Aprosi (Agence de Promotion des Sites industriels), à qui il a donné des instructions en ce sens.