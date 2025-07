ALGER — La visite officielle qu'a effectuée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en République italienne, pays ami, marque une nouvelle étape dans la consolidation des liens historiques unissant les deux pays et la réaffirmation de leur volonté commune d'aller de l'avant dans le renforcement de leur partenariat stratégique.

Coprésidant avec la présidente du Conseil des ministres italien, Mme Giorgia Meloni, la 5e session du Sommet intergouvernemental algéro-italien de haut niveau, le président de la République a souligné que sa visite dans ce pays constituait "un nouveau jalon dans l'édifice des relations exemplaires entre l'Algérie et l'Italie" et "une étape importante dans le cadre du travail et de la coordination continue pour le renforcement et l'élargissement du partenariat entre les deux pays amis".

A cet égard, il s'est dit convaincu que les résultats de ce sommet "ouvrent de larges perspectives au partenariat stratégique et exemplaire entre l'Algérie et l'Italie, reflétant véritablement la profondeur des relations historiques et des liens d'amitié enracinés entre les deux pays".

A cette occasion, le président de la République a passé en revue les performances de l'économie algérienne, qualifiant l'Italie de "partenaire essentiel et sérieux dans l'accompagnement de la dynamique économique ambitieuse de l'Algérie au service de leurs intérêts mutuels".

Pour sa part, Mme Meloni a déclaré que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, jouissait "d'une grande compétence", affirmant que les relations entre l'Algérie et son pays "ne cessent de se renforcer".

Concernant la coopération bilatérale dans le secteur énergétique, la présidente du Conseil des ministres italien a affirmé que son pays "aspire à devenir un hub de distribution de l'énergie en Europe à travers le partenariat stratégique qu'il développe avec l'Algérie".

En concrétisation des aspirations économiques des deux pays sur la base de leurs intérêts mutuels, la visite officielle du président de la République a été couronnée par la signature de plusieurs accords de partenariat, dont un protocole d'entente entre le groupe Sonatrach et la société italienne ENI, des mémorandums d'entente dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, de la transformation des aliments et de l'aquaculture, un accord de coproduction cinématographique et un accord portant reconnaissance mutuelle des permis de conduire.

Les deux parties ont également signé des mémorandums d'entente dans les domaines de la poste et des télécommunications, de la protection et de la promotion des droits des personnes à besoins spécifiques, des secours et de la lutte contre les incendies, et de la recherche et du sauvetage en mer.

Un mémorandum d'entente a aussi été signé entre l'Agence italienne pour l'attraction des investissements et le développement des entreprises (Invitalia) et l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), de même qu'un accord de coopération en matière de lutte antiterroriste et une déclaration conjointe dans le domaine de la défense.

Pour rappel, un accueil officiel a été réservé, mercredi au Palais présidentiel du Quirinal, au président de la République, par son homologue italien, M. Sergio Mattarella, avec qui il a eu des entretiens bilatéraux, élargis par la suite aux membres des délégations des deux pays.

Plus tôt ce jeudi, un accueil populaire chaleureux a été réservé au président de la République par les membres de la communauté algérienne établie en Italie, qui se sont massés le long de la principale artère jouxtant sa résidence à Rome.

Le président de la République s'est ensuite rendu dans l'Etat de la Cité du Vatican, où il a été reçu par le Pape Léon XIV.