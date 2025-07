Algérie: El Tarf - Parachèvement des travaux d'augmentation de la cadence de production à l'usine de dessalement d'eau de mer de Koudiet Draouche

ALGER — Le groupe Sonatrach a parachevé la phase finale des travaux d'augmentation de la cadence de production à l'usine de dessalement d'eau de mer de Koudiet Draouche, située dans la commune de Berrihane (wilaya d'El Tarf), a indiqué vendredi un communiqué du groupe.

Le groupe Sonatrach a précisé que cette réalisation a été effectuée "dans un délai record n'ayant pas dépassé 48 heures", en respectant les protocoles techniques en vigueur lors des phases de mise en service progressive, constitue une étape charnière dans le processus de développement du projet.

Ainsi, l'usine a désormais atteint son état de pleine disponibilité afin d'atteindre, dans les prochains jours, sa capacité de production maximale estimée à 300.000 mètres cubes par jour", ajoute la même source.

Cette augmentation de production devrait "renforcer l'approvisionnement régulier et permanent en eau au profit des wilayas d'El Tarf et d'Annaba, à même de permettre d'améliorer la qualité du service public et d'assurer la stabilité de l'approvisionnement de cette ressource vitale", selon le communiqué.

Sonatrach a qualifié ce projet de "pilier stratégique, s'inscrivant dans le cadre des efforts nationaux visant à sécuriser les ressources hydriques durables", soulignant que l'usine devrait couvrir les besoins de plus de 3 millions d'habitants, conformément aux politiques publiques visant à relever les défis liés au manque d'eau.

Dans ce contexte, Sonatrach a réaffirmé son engagement à appuyer les grands projets à dimension nationale, tout en veillant au respect des normes les plus élevées de qualité, de sécurité et de durabilité à toutes les phases de réalisation et d'exploitation.