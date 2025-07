Addis-Abeba — Le ministère de l'Innovation et de la Technologie a annoncé la numérisation de plus de 900 services gouvernementaux dans le cadre de la stratégie Éthiopie numérique 2025.

Seyoum Mengesha, directeur général du développement de l'économie numérique au ministère, a noté à ENA qu'un large éventail d'initiatives avaient été mises en oeuvre pour atteindre les objectifs de la stratégie, notamment l'expansion des services numériques, la mise en place d'un système de paiement numérique et le déploiement d'un programme d'identification numérique.

Depuis le lancement de la stratégie, le pays a réalisé des progrès significatifs en matière d'infrastructures numériques, a déclaré Seyoum, mentionnant la construction de centres de données aux normes internationales, ainsi qu'un meilleur accès à l'électricité et à la connectivité internet.

Les abonnements mobiles et internet ont connu une forte croissance, et les systèmes de paiement numérique affichent des progrès constants.

Il a également souligné que la numérisation des services gouvernementaux améliore l'efficacité et la prestation des services publics. Le développement d'une plateforme numérique unique a notamment permis d'offrir des services plus rapides et de meilleure qualité aux citoyens.

Frehiwot Tamiru, PDG d'Ethio Telecom, a présenté les résultats de l'entreprise pour l'exercice 2017 en Éthiopie. Elle a indiqué que les services 5G étaient désormais déployés dans 16 villes, tandis que la couverture du réseau 4G s'étendait à 512 villes à travers le pays.

Elle a noté que plus de 10 000 sites mobiles ont été déployés à travers le pays, pour un total de 83,2 millions.

Frehiwot a également confirmé qu'Ethio Telecom avait contribué à la numérisation de plus de 900 services gouvernementaux.

Meseret Meskele, directrice générale de l'Autorité fédérale des marchés publics et de la propriété (FPPA), a pour sa part ajouté que des progrès majeurs avaient été réalisés dans la numérisation des systèmes de passation des marchés publics et de gestion immobilière.

Elle a noté que depuis la mise en oeuvre du programme, le recours aux processus papier et non autorisés a été considérablement réduit et qu'à ce jour, plus de 20,4 millions de citoyens ont reçu des cartes d'identité numériques.