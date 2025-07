Algérie: El Mahdi Oualid examine avec la coordinatrice de l'ONU au pays les moyens de développer le partenariat

ALGER — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine El Mahdi Oualid, a reçu l'ambassadrice et coordinatrice résidente des Nations Unies en Algérie, Mme Savina Claudia Ammassari avec laquelle il a abordé les moyens de soutenir et de développer le partenariat entre les deux parties dans les domaines de la formation professionnelle, indique, jeudi, un communiqué du ministère.

La rencontre, qui s'est déroulée, mercredi soir, a été une occasion pour "échanger les vues sur les moyens de soutenir et de développer le partenariat dans les domaines de la formation professionnelle, en synergie avec les objectifs de développement durable et les priorités du Gouvernement".

Dans ce contexte, le ministre a réaffirmé "l'engagement de son secteur à contribuer efficacement à réaliser les objectifs de développement durable, à travers le développement du système de formation et d'enseignement professionnels et le renforcement de l'insertion socio-économique des jeunes".

Les deux parties ont également passé en revue "les perspectives de la coopération technique et les programmes de soutien à activer en coordination avec les agences et les organisations spécialisées des Nations Unies", ajoute le communiqué, précisant que le ministère compte plusieurs projets stratégiques communs avec différentes instances onusiennes, ce qui "reflète la volonté commune de renforcer les efforts de réforme et de modernisation que connait le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels en Algérie".