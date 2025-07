Algérie: Des filiales de Sonatrach signent des mémorandums d'entente avec des compagnies énergétiques libyennes

ALGER — Quatre mémorandums d'entente ont été signés, jeudi à Alger, entre des filiales et structures relevant du groupe pétrolier Sonatrach, et des compagnies libyennes, dont la compagnie pétrolière nationale de la Libye (National Oil Corporation-NOC) sur la coopération dans les domaines technique et opérationnel, la formation et le transfert de la connaissance.

La cérémonie de signature s'est déroulée au siège de Sonatrach, sous la supervision du vice-président chargé de l'exploration et de la production, Farid Djettou, en tant que représentant du PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, en présence du membre du Conseil d'administration de la NOC, Hussain Safar et des présidents des commissions d'orientation conjointes entre Sonatrach et la compagnie libyenne, Youcef Khanfar et Bachir Karia.

Le premier mémorandum d'entente qui concerne le domaine de la géophysique, a été signé par l'Entreprise nationale de géophysique (ENAGEO), filiale de Sonatrach et la compagnie libyenne National gestion commerce organisation (Nageco) dans le but de fusionner les ressources des deux compagnies pour la réalisation de travaux de géophysique, de traitement et d'interprétation sismiques.

Le deuxième mémorandum lié au domaine des services aux puits, a été signé entre l'Entreprise nationale de services aux puits (ENSP) relevant de Sonatrach et la compagnie libyenne JOT pour l'exécution des services de pétrole et de gaz en Algérie et à l'étranger y compris en matière de test et forage de puits.

Le troisième mémorandum qui concerne les activités et analyses de laboratoires, a été signé entre la division Laboratoires dépendant de l'activité Exploration et Production de Sonatrach, et le centre de recherches pétrolières relevant de la NOC.

Ce mémorandum permettra d'effectuer conjointement des activités de laboratoires et des analyses dans le cadre des projets de partenariat entre Sonatrach et la compagnie libyenne, selon les explications fournies lors de la cérémonie de signature.

Le quatrième mémorandum d'entente qui a trait à la formation et au transfert de connaissance, a été signé entre Sonatrach et la NOC dans le but de renforcer la coopération en matière de formation dans toutes les spécialités relatives à la chaine des valeurs des hydrocarbures.

Les accords signés visent à booster la coopération dans divers domaines comme la formation et le transfert de compétences dans toutes les spécialités relatives au secteur des hydrocarbures, à travers l'évaluation, le développement des compétences et le partage d'expériences entre Sonatrach et les Instituts de formation relevant du Groupe, à l'instar de l'Institut algérien du pétrole (IAP) et l'Académie de management de Sonatrach et des établissements similaires relevant de la NOC, a expliqué M. Youcef Khanfar.

Ces accords permettront d'évaluer et de mettre à niveau les formateurs, en sus de favoriser le partage des meilleures pratiques en matière de formation, de fournir le matériel de forage et d'intervention au niveau des puits, et d'assurer les services de maintenance et de formation, selon le même responsable.

Dans une allocution au nom du PDG de Sonatrach, le vice-président chargé de l'exploration et de la production a souligné l'importance des documents de coopération signés, précisant qu'ils instaurent "un nouveau cadre de coopération entre le groupe Sonatrach et la compagnie pétrolière nationale de la Libye" et ouvrent aux deux parties "des perspectives prometteuses de coopération directe et efficace dans des domaines spécialisés et importants".

M. Djettou a ajouté qu'il s'agit "d'un nouveau jalon qui s'ajoute au socle du partenariat stratégique que nous comptons renforcer entre l'Algérie et la Libye", soulignant que Sonatrach "a été et continue d'être présente dans le secteur énergétique libyen à travers des contrats d'exploration et de production, notamment depuis 2005 sur le bloc 65 et depuis 2008 sur le bloc 95/96".

De son côté, le membre du Conseil d'administration de la NOC, Hussain Safar, a affirmé que la signature de ces mémorandums souligne la profondeur des relations historiques entre les deux pays frères, exprimant la volonté de la Société libyenne de renforcer les relations et de construire un partenariat solide avec le groupe Sonatrach à tous les niveaux.