ALGER — Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a appelé, jeudi dans un communiqué, les opérateurs économiques intervenant dans le domaine de l'importation de biens et marchandises destinés à la revente en l'état, dont les marchandises sont actuellement au niveau des ports algériens et qui n'ont pas pu effectué la domiciliation bancaire ou les procédures de dédouanement, à présenter une série de documents pour mettre à jour leur situation.

Il s'agit de soumettre une copie du registre de commerce, une copie de l'avis d'arrivée des marchandises avant la date du 24 juillet 2025, une facture définitive et le document de domiciliation bancaire si disponible, précise la même source.

Les documents en question doivent être envoyés à l'adresse électronique "avis.revent@mcepe.gov.dz", indique le communiqué, précisant que tout envoi non effectué via l'adresse électronique sus-entionnée, ne sera pas pris en compte.

Le ministère a informé, dans un autre communiqué, les opérateurs économiques intervenant dans l'importation à leur compte (gestion et/ou équipement) et qui n'ont pas pu réglé leur tableaux révisionnels auprès des secteurs concernés, que l'adresse électronique "reclam.ppfonctionnemnt@mcepe.gov.dz" est mise à leur disposition pour envoyer leurs programmes.

Les opérateurs concernés doivent fournir une lettre explicative justifiant l'absence de signature sur le tableau, signée et cachetée, une copie du tableau prévisionnel, signée et cachetée, une copie du registre du commerce, et le procès-verbal de constat de l'existence de l'usine (en activité ou en cours de construction), délivré par un huissier de justice, et ce avant le 10 août prochain.

Concernant le dépôt du programme prévisionnel d'importation pour le 2e semestre 2025 relatif aux opérations d'importation dans le cadre de la gestion et/ou de l'équipement, et vu les demandes urgentes de prolongation des délais introduites par les opérateurs économiques, les délais de dépôt ont été prolongés au 10 août prochain, précise le communiqué du ministère.