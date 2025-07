Algérie: Décès du journaliste Nacer Tir - Le ministre de la Communication présente ses condoléances

ALGER — Le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, a présenté, ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion à la famille et aux collègues du journaliste de la Chaîne II de la Radio algérienne, Nacer Tir, décédé ce vendredi à l'âge de 58 ans.

"C'est avec une grande tristesse et une profonde affliction que le ministre de la Communication, Mohamed Meziane a appris le décès du journaliste de la Chaîne II, Nacer Tir, décédé ce vendredi à l'âge de 58 ans des suites d'une longue maladie", lit-on dans le message de condoléances.

Le défunt était connu pour son dévouement au travail et son grand professionnalisme. Il était respecté et apprécié de ses collègues et de tous ceux qui le connaissaient. Le défunt a eu une carrière professionnelle riche de 32 ans, au cours de laquelle il a occupé plusieurs postes et contribué avec professionnalisme à l'enrichissement du travail radiophonique en langue amazighe.

En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Communication, présente "ses sincères condoléances et exprime sa profonde sympathie à la famille du défunt et à toute la famille médiatique de la radio nationale, priant Dieu Tout-Puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde et de prêter à ses proches réconfort et patience".