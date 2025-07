Madagascar: Lutte contre l'insécurité - Six bandits abattus par la Police à Antananarivo et Toamasina

La lutte contre l'insécurité a connu un tournant décisif ce jeudi 24 juillet 2025, avec l'intervention musclée de la Police nationale dans deux incidents distincts, à Antananarivo et Toamasina. Au total, six individus, connus pour leurs actes de banditisme et de violence, ont été abattus par les forces de l'ordre.

Deux à Antananarivo

Depuis un certain temps, les habitants et passants des quartiers des 67ha et d'Ankasina se plaignaient de vivre sous la menace constante de deux agresseurs particulièrement redoutés. Ces individus n'hésitent pas à utiliser des sabres et de longs couteaux pour menacer et dévaliser leurs victimes. Face à cette situation, la Police nationale, notamment la Compagnie Urbaine d'Intervention (CUI) et l'Unité d'Intervention Rapide (UIR) du Commissariat central de Tsaralalàna, a mis en place des opérations spécifiques.

Ce jeudi matin, alors que des policiers en civil effectuaient une patrouille à Ankasina, ils ont interpellé ces deux malfaiteurs. Une altercation a éclaté et, face à la résistance et à l'utilisation d'armes blanches par les bandits, les forces de l'ordre ont riposté, abattant les deux individus sur place. Un troisième complice a réussi à prendre la fuite et est activement recherché.

Quatre à Toamasina

Ce 24 juillet, le commissariat central de la Sécurité publique de la ville de Toamasina a reçu des informations signalant la présence d'un gang armé de sabres et de longs couteaux, préparant des agressions et des attaques dans les fokontany d'Andranomadio et d'Ambodivolo. Les policiers sont immédiatement intervenus pour tenter une embuscade.

Pendant ce temps, un policier en civil a failli être victime d'un vol avec violence perpétré par ces criminels à Ambodivolo. À leur grande surprise, les bandits étaient déjà placés sous la surveillance d'éléments de la Force d'Intervention de la Police (FIP), qui observaient leurs mouvements à distance. L'intervention des policiers a alors provoqué un affrontement.

Les agresseurs ont opposé une résistance farouche, utilisant leurs couteaux et sabres. Pour se défendre, les forces de l'ordre ont dû faire usage de leurs armes, abattant les quatre malfaiteurs sur place. Les enquêtes ont confirmé que ces individus étaient activement recherchés depuis longtemps pour des faits de vols à main armée et d'agressions violentes commis à Toamasina.

Ces deux interventions successives soulignent l'engagement résolu de la Police nationale à garantir la sécurité publique et à protéger les citoyens malgaches contre le banditisme. La traque des complices en fuite se poursuit, et la population est encouragée à collaborer avec les autorités en transmettant toute information utile.