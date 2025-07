Madagascar: Roland Ratsiraka - « Aucun laboratoire indépendant n'a confirmé jusqu'ici la thèse de l'empoisonnement »

Le numéro Un du « Malagasy Tonga Saina » et député élu à Toamasina I a ses « maux » à dire à concernant l'émission spéciale sur l'affaire Ambohimalaza.

Aveu implicite.

Pour l'édile du Grand Port de l'Est, ce qu'il faut retenir de l'émission du président Andry Rajoelina avant hier soir, « c'est l'aveu implicite de la présence de botulisme à Madagascar qui serait responsable de la crise actuelle de santé publique ». Et de souligner que « le ministre de la Santé publique lui-même l'a reconnu. Alors pourquoi le gouvernement continue-t-il à se mentir à lui-même ? Pourquoi ne pas officialiser la présence du botulisme ? »

Symptômes similaires.

Selon les explications de Roland Ratsiraka, « le botulisme est notamment dû à la rupture de la chaîne du froid, provoquée par les coupures d'électricité à répétition, et qui affecte gravement la conservation des aliments ». Depuis le début de cette crise, note-t-il, plusieurs médecins ont confirmé que les symptômes des victimes étaient similaires, que ce soit à Ambohimalaza, Ambositra ou en d'autres endroits du pays. « De plus, l'analyse réalisée par le laboratoire de Strasbourg ne confirme pas expressément l'existence d'empoisonnement ».

Scandale d'Etat.

« S'il y avait une reconnaissance officielle de cas de botulisme, l'OMS pourrait intervenir et fournir l'antitoxine nécessaire, un traitement extrêmement coûteux et difficile à obtenir ». L'homme fort du MTS estime que « mentir sur la santé publique est déjà grave, mais mentir lorsqu'il y a des morts devient criminel ». Et d'ajouter même que « le respect, l'honnêteté et la transparence ne semblent malheureusement pas faire partie des valeurs de ce régime. Nos compatriotes meurent dans l'indifférence, sans sanction ni explication claire, dans un flou intolérable. C'est un scandale d'État. Voilà pourquoi j'ai demandé la démission du ministre de la Santé. »

Scepticisme

Quant à l'émission du président, Roland Ratsiraka la qualifie de « show digne d'un feuilleton mexicain : une mise en scène sentimentale mêlant drame et confusion » .Le député ne cache pas son scepticisme par rapport aux propos du locataire d'Iavoloha sur l'empoisonnement. « Aucune analyse claire, aucun laboratoire indépendant n'a, jusqu'ici, confirmé cette thèse. Plus d'une trentaine de personnes sont mortes. Il est urgent de produire un rapport transparent sur les causes exactes, avec identification des substances mises en cause si empoisonnement il y a eu ».

Secret de l'instruction.

Quant aux « preuves et aveux » rapportés par les autorités, le député de faire remarquer « à quel point les forces de l'ordre peuvent obtenir des déclarations sous pression, voire faire déposer des objets avant perquisition pour alimenter un dossier ». Enfin, enchaîne-t-il, « une question de droit fondamental se pose : comment le président de la République peut-il livrer publiquement des détails censés relever du secret de l'instruction ? Même un procureur n'a pas le droit de s'exprimer tant que l'enquête est en cours. C'est une dérive grave, une atteinte à un principe fondateur de la procédure pénale ».