Ile Maurice: Appel pour une campagne de stérilisation de masse de chiens et de chats

Une journée de stérilisation de chiens et de chats a été organisée par l'organisation non gouvernementale (ONG) The Neuter Warriors, au sir Gaëtan Duval Municipal Hall de Chebel, hier, avec la collaboration des vétérinaires de Protection of Animals Welfare Society (PAWS) et de la municipalité de Beau-Bassin- Rose-Hill.

Plus d'une cinquantaine de chats et de chiens ont pu être stérilisés. À cette occasion, Aruna Pulton, la présidente de The Neuter Warriors, a lancé un appel aux autorités concernées pour qu'elles mettent en place une campagne de stérilisation de masse.

La journée d'hier à Chebel a permis aux propriétaires qui n'avaient pas encore fait stériliser leurs animaux domestiques de le faire gratuitement. Parallèlement, une équipe est descendue sur le terrain pour capturer les chiens errants de la localité pour les stériliser. Aruna Pulton rappelle que The Neuter Warriors a pu organiser cette journée de stérilisation grâce à l'aide financière obtenue de la plateforme Small Step Matters. «On estime qu'il y a environ 300 000 chiens errants à Maurice. Si on arrive à stériliser 50 à 60 chiens durant une journée, ça reste quand même une gouttelette dans l'océan, donc, très loin de la masse critique requise pour faire vraiment une grosse différence qui va faire diminuer le nombre de chiens et de chats errants à Maurice. Pour ce qui est des chats errants, on n'a pas de chiffre exact. Mais je peux vous dire qu'il y a encore et toujours beaucoup d'abandons», explique-t-elle.

Elle souligne : «On a besoin de sous pour faire un tel événement. Il y a pas mal de coûts. Il faut payer les vétérinaires, etc., mais on va continuer à faire ce genre de journée de stérilisation. Nous espérons faire une prochaine journée en août, mais cela dépendra des fonds dont nous disposerons.»

Aruna Pulton estime qu'une campagne de stérilisation de masse est essentielle car le travail que fait son ONG et les autres engagées dans le même combat ne représente qu'une goutte d'eau dans l'océan. «Nous avons reçu une proposition de l'International Animal Welfare and Protection Coalition (IAWPC) pour mettre en place une stérilisation de masse. Ils avaient déjà fait une proposition l'année dernière et cette année encore, ils en ont refait une. Ils sont prêts à faire stériliser environ 80 000 chiens et chats à Maurice. À notre niveau, ainsi que les autres ONG, nous ne pouvons pas atteindre ce chiffre. Il faudrait avoir une stratégie globale au niveau national. Si avec le soutien de l'IAWPC, on peut atteindre le chiffre de 80 000, cela fera vraiment une différence. On ne comprend pas pourquoi le gouvernement n'a pas encore donné son accord pour faire venir les vétérinaires de l'IAWPC à Maurice.»