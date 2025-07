Tunisie: L'ISBAT célèbre ses 103 ans - Un colloque sur l'Art et le Design à l'Ère du Décloisonnement

L'Institut Supérieur des Beaux Arts de Tunis (ISBAT), institution pionnière dans l'enseignement des arts et du design en Tunisie, célèbre cette année son 103ème anniversaire.

Pour marquer l'occasion, l'institut organisera au mois de novembre prochain, un colloque international de grande envergure interrogeant la dialectique entre l'Art et le design ainsi que leur l'interconnectivité dans les pratiques artistiques contemporaines. Un sujet pertinent, qui est d'autant plus que jamais d'actualité que les frontières entre ces deux disciplines sont de plus en plus mouvantes.

Cette nouvelle dynamique a mené à un décloisonnement des genres et à des redéfinitions disciplinaires. Désormais, il est aujourd'jui simpliste, voire réducteur, de considérer qu'arts et designs évoluent en vase clos, avec des modalités d'enseignement, de formation et des cheminements créatifs distincts et séparés. En effet,, les lignes de démarcation classiques se sont brouillées, faisant de l'Art et du Design des disciplines qui se renvoient l'une à l'autre dans un effet de miroir.

C'est la première fois qu'un colloque d'une telle envergure va avoir lieu au sein même de l'ISBAT. Au programme : des communications scientifiques qui seront présentées par des intervenants tunisiens et étrangers, six workshops transcréatifs (chacun encadré par un designer, un plasticien et un architecte) ainsi qu'une rencontre intergenérationnelle qui remontera aux temps et aux origines de l'interdisciplinarité à l'ISBAT (anciennement École de Tunis, ITAAUT, etc.).

» Art &Design : territoires partagés, résonances et tensions » se veut un projet scientifique, artistique et culturel de grande envergure et à fort impact qui accordera une grande place aux échanges, aux partages, à la co-création. Un évènement qui renforcera le positionnement de l'ISBAT en tant qu'Ecole-mère.

L'appel à communication est désormais disponible sur Calenda et le dernier délai de soumission des propositions est prévu pour le 10 septembre 2025.