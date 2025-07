Guinée: La communauté guinéenne dans les préparatifs du referendum du 21 septembre 2025 !

Comme au pays, ce sont les campagnes de la vulgarisation de la nouvelle Constitution qui sont à la Une de l'actualité dominante chez les Guinéens au Mali.

Au plan politique, dans la journée du vendredi 25 juillet 2025, s'est tenue, dans les enceintes de la chancellerie de l'ambassade de Guinée à Bamako, sise au quartier de Badalabougou-Est, sur les berges du fleuve Niger, l'Ambassadeur Abdoulaye Fofana, entouré de son personnel diplomatique et consulaire en service et les membres du Conseil des Guinéens Établis en République du Mali, a rencontré une foule nombreuse de Ressortissants guinéens.

C'est pour leur remettre officiellement la copie finale de la nouvelle Constitution et procéder avec eux aux préparatifs des campagnes de vulgarisation de la loi fondamentale auprès des composantes de la communauté guinéenne au Mali installées dans les six communes de Bamako, dans la ville de Kati et à Dialakorodji (une agglomération périphérique de Bamako où habitent de nombreux Ressortissants guinéens).

Pour des raisons de sécurité interne du pays hôte, ces campagnes de vulgarisation de la nouvelle constitution ne concernent que les Guinéens de Bamako, Kati et dans quelques localités relevant de la Région de Koulikoro.

Dans son ensemble, la rencontre s'est bien passée puisque le message a été bien reçu et un programme consensuel a été élaboré. Seulement est-il que certains participants, précisément du côté des sages et des jeunes, ont mis l'occasion à profit pour ouvrir sans ménage des griefs sans à l'adresse de leu Ambassadeur.

Du berger à la bergère et dans un style diplomatique aigre-doux, l'Ambassadeur Fofana a retourné la balle à ses interlocuteurs. Les frustrations de la diaspora guinéenne enregistrée dans les 36 ambassades et Consulats généraux de l'extérieur due aux conditions dans lesquelles s'est déroulé le récent recensement biométrique en général et au Mali en particulier, la délocalisation de la chancellerie de leur mission diplomatique et consulaire à une zone d'accès jugé difficile, le nouveau tarif de la carte consulaire et des motifs d'émulation implicite entre les partisans des mouvements de soutien au Président du CNRD constituaient la pomme de discorde entre les deux parties (dont l'avenir nous en dira la suite).

Mais d'ici-là, force est d'admettre que la rencontre de l'Ambassadeur Fofana avec les associations, les mouvements de soutien, les Coordinations régionales et les personnes ressources de la communauté guinéenne établie dans la capitale malienne a pris fin sur une note satisfaction totale. Et la preuve en est que les débats qui furent houleux ont été sanctionnés par un vaste programme de campagnes d'informations et de sensibilisation accouché dans un cadre consensuel.

C'est pour appeler leurs Ressortismsants au Mali à sortir massivement, le 21 septembre 2025, jour du referendum où le corps électoral guinéen de l'intérieur et de l'extérieur est convoqué pour dire oui ou non à ce nouveau projet constitutionnel soumis à leur appréciation. Sur ce, les journées de 27 juillet et de 2 août prochains seront consacrées à des cérémonies phares dédiées à la diaspora guinéenne au Mali forte de plus de deux millions (2.000.000) d'âmes dont 7200 seulement enrôlés à l'issue du dernier recensement biométrique.