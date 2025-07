Afrique: Addis-Abeba se prépare dès aujourd'hui à recevoir des participants venus des quatre coins du monde pour l'UNFSS+4

Addis-Abeba — Le 2e bilan du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (UNFSS+4) se tiendra du 27 au 29 juillet 2025 à Addis-Abeba, en Éthiopie, co-organisé par l'Éthiopie et l'Italie.

S'appuyant sur la dynamique du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (UNFSS) de 2021 et du premier bilan de 2023 (UNFSS+2), cet événement permettra de réfléchir aux progrès mondiaux en matière de transformation des systèmes alimentaires, de renforcer la collaboration et de débloquer des financements et des investissements pour accélérer la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) à l'horizon 2030.

Le sommet réunira des dirigeants de divers pays, notamment des chefs d'État, des ministres, des chercheurs, des défenseurs de la jeunesse et des représentants d'organisations de la société civile du monde entier.

L'objectif du sommet est d'évaluer les avancées mondiales en matière de transformation des systèmes alimentaires et d'élaborer une stratégie cohérente visant à assurer la durabilité, l'équité et la résilience.

La position de l'Éthiopie en tant qu'hôte souligne le leadership croissant de l'Afrique dans la résolution des problèmes mondiaux de sécurité alimentaire.

À seulement cinq ans de 2030, l'UNFSS+4 constituera un moment crucial pour réfléchir aux efforts nationaux, explorer des solutions et mobiliser les parties prenantes en faveur de systèmes alimentaires durables, résilients et inclusifs.

L'ouverture de haut niveau verra la participation de chefs d'État et de gouvernement, ainsi que d'autres dirigeants mondiaux.

Une session préparatoire au sommet aura également lieu, où la société civile - notamment les jeunes, les groupes autochtones, les petits exploitants agricoles et les organisations de femmes - mènera des discussions sur l'avenir de la transformation des systèmes alimentaires.

Le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (UNFSS) de 2021 a positionné les systèmes alimentaires comme un levier essentiel du programme de développement durable.

Cependant, les défis géopolitiques, les conflits en cours et la crise climatique ont freiné les progrès. L'UNFSS+4 vise à relever ces défis en renforçant les engagements pris lors des sommets précédents, en alignant les priorités mondiales et en accélérant la mise en oeuvre de solutions concrètes.

L'un des objectifs de cet événement international est de réfléchir aux réalisations et d'en tirer les leçons, tout en analysant les facteurs de réussite dans divers contextes. Cela permettra de jeter les bases nécessaires pour comprendre les lacunes et déployer des solutions transformatrices à grande échelle.

L'autre objectif est de promouvoir une collaboration inclusive et fondée sur les droits et une responsabilité mutuelle en alignant les efforts, en suivant les progrès et en impliquant tous les acteurs, en particulier les groupes marginalisés, afin d'accélérer la transformation des systèmes alimentaires de manière durable, résiliente et équitable.

L'UNFSS+4 a également pour objectif d'explorer les possibilités de financement des innovations et de déploiement à grande échelle des solutions, en mettant l'accent sur la création d'environnements favorables, la mobilisation de partenariats public-privé et la mobilisation de financements pour le climat et le développement afin de soutenir des actions transformatrices à grande échelle.