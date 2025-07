Afrique: Afrobasket féminin Fiba 2025 - Sénégal-Guinée: Premier test pour les « Lionnes », ce samedi à 11h30

La 27e édition de l'AfroBasket féminin démarre ce samedi, au Palais des Sports de Treichville d'Abidjan (Côte d'Ivoire). Le coup d'envoi du tournoi sera donné avec le match entre le Sénégal, vice-champion d'Afrique, et la Guinée à 11 h 30. Une première sortie pour les « Lionnes » qui arrivent avec de grandes ambitions et qui feront face à la Guinée, dans un duel comptant pour la première journée de la phase de groupes de la Poule C.

ABIDJAN - Les choses sérieuses débutent pour les « Lionnes » du Sénégal, ce samedi, au Palais des Sports de Treichville (Abidjan), à 11h 30, où elles effectuent leur première sortie de l'AfroBasket féminin 2025 face à l'équipe de la Guinée. Ce match comptant pour la première journée de la phase de groupes s'annonce difficile pour les protégées de Otis Hugley Jr, qui partagent également la poule C avec l'Ouganda.

En effet, après avoir atteint la finale face au Nigeria en 2023, les « Lionnes » entament ce tournoi avec l'espoir de décrocher une médaille d'or qui leur échappe depuis 2015. L'équipe sénégalaise compte sur une combinaison de joueuses jeunes et expérimentées pour atteindre son objectif lors de cette compétition continentale. Les leaders Cierra Dillard et Yacine Diop, capitaine des « Lionnes », appuyées par Fatou Diagne et Madjiguène Sène, Ndioma Kane, entre autres joueuses, n'auront surement pas du mal à imposer leur jeu pour débuter par une belle victoire.

L'équipe n'a jamais perdu d'ailleurs contre la Guinée qu'elle a battue à quatre reprises (99-32 en 2011, 102-44 en 2015, 105-39 en 2017 et 100-31 en 2021). Le Sénégal, qui vise la première place de sa poule, détient les atouts pour bien lancer son tournoi face à une équipe du Syli très ambitieuse, qui tentera de bousculer l'ordre établi. Classée 14e nation africaine, la Guinée arrive sans le statut de favorite, mais forte d'un exploit récent qui nourrit de l'espoir.

En effet, elles ont participé à dix éditions de l'AfroBasket féminin, dont quatre des cinq dernières. Pour cette 11e participation, la Guinée est requinquée par sa qualification pour les quarts de finale en 2023, à Kigali, où elle s'était inclinée face au Mozambique (40-99) et au Cameroun (50-80), terminant dernière du groupe B. En huitièmes de finale, face à l'équipe angolaise largement favorite, les protégées de Malick Koné qui vient de prendre les rênes de l'équipe guinéenne, avaient créé la surprise en battant les doubles championnes (71-69) pour se qualifier en quarts de finale.

Pour cet AfroBasket, le Syli va sûrement se reposer son jeu sur l'ailière forte Masseny Kaba, principal bourreau de l'Angola, avec un double-double (26 points et 14 rebonds). L'expérience de l'Américano-guinéenne, pilier de l'équipe d'Angers en Division 1 française, la distingue des autres joueuses. Elle devrait apporter son leadership aux côtés d'Aïcha Mara, qui marque en moyenne 11 points par match. Fanta Soumah, Fatoumata Jallow et Fatou Bah contribuent également à la profondeur de l'équipe de Malick Koné.

Ce duel entre le Sénégal et la Guinée sera du coup en attraction, ce samedi, lors de la paumière journée de l'AfroBasket féminin 2025. Cette année, la compétition ne sera pas seulement l'occasion de couronner les championnes du continent. Elle servira également d'éliminatoire pour quatre tournois de qualification à la Coupe du monde de basketball féminine ; ce qui ajoute une nouvelle dimension à la compétitivité des matches.