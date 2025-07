Afrique: L'Algérie, moteur de l'intégration économique africaine

ALGER — L'Algérie, troisième économie du continent africain, représente un levier stratégique pour accélérer l'intégration commerciale et économique en Afrique, notamment dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), a affirmé le directeur de la facilitation du commerce et de la promotion des investissements à la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), M. Gainmore Zanamwe.

Dans une déclaration à l'APS, M. Zanamwe a salué l'engagement politique de l'Algérie envers les causes africaines et son rôle historique dans le soutien aux mouvements de libération, soulignant que ses atouts économiques lui confèrent un "avantage évident" pour contribuer activement à la mise en oeuvre de la ZLECAf, à laquelle 49 pays ont déjà adhéré.

Il a relevé que l'Algérie dispose d'un potentiel compétitif dans des secteurs porteurs tels que l'agriculture, les mines, l'innovation et les start-up, et qu'elle peut établir des partenariats économiques durables avec les pays du continent, grâce à une base industrielle diversifiée.

La 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), prévue du 4 au 10 septembre prochain à Alger, constituera, selon lui, une étape majeure pour promouvoir le climat des affaires et les opportunités d'investissement offertes par l'économie nationale auprès des milieux d'affaires africains et internationaux.

Organisé conjointement par Afreximbank, le secrétariat de la ZLECAf et la Commission de l'Union africaine, en partenariat avec l'Algérie, l'événement enregistrera une participation record d'opérateurs économiques africains et étrangers, a-t-il indiqué.

Pour la première fois, cette édition accordera une place importante à l'innovation et aux start-up, en reconnaissance de la contribution croissante de l'Algérie à l'économie du savoir. Selon M. Zanamwe, cette foire constitue une plateforme essentielle pour concrétiser les objectifs de la ZLECAf. La participation attendue comprend 147 pays, dont près de 40 africains, quelque 2.000 exposants et plus de 35.000 visiteurs.

Il a salué les facilitations accordées par les autorités algériennes, notamment le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, assurant que les préparatifs avancent à un rythme soutenu, avec des travaux en cours au Palais des expositions pour aménager de nouveaux espaces.

Des réunions techniques intensives se poursuivent afin d'assurer le succès de cette édition, a- t-il ajouté.

= L'innovation à l'honneur durant l'édition 2025 =

L'IATF offrira une occasion unique de connecter les acteurs économiques et de fournir des informations précises sur les marchés africains, dans un contexte où le déficit d'informations économiques constitue un frein aux échanges intra-africains, limités à 15%, selon M. Zanamwe.

Il a souligné que l'un des principaux objectifs de la Foire est de "briser cette barrière" en favorisant la conclusion directe d'accords entre vendeurs et acheteurs. Des contrats commerciaux et d'investissement d'une valeur supérieure à 44 milliards de dollars sont attendus.

M Zanamwe a rappelé les retombées concrètes des précédentes éditions (Egypte 2018, Afrique du Sud 2021, Egypte 2023), exprimant l'espoir que l'édition algérienne connaîtra un succès équivalent, voire supérieur. Un espace spécifique sera réservé aux entrepreneurs, chercheurs et start-up, afin de leur permettre de présenter leurs projets et d'entrer en contact avec des investisseurs et des fonds de financement.

Par ailleurs, Afreximbank oeuvre depuis sa création en 1993 à renforcer l'intégration commerciale en Afrique à travers diverses initiatives, dont le Système panafricain de paiement et de règlement, permettant les transactions en monnaies locales. Ce système regroupe actuelle ment 16 banques centrales et 160 banques commerciales.

La Banque a également lancé un Système de garantie de transit africain commun, en phase pilote dans la région COMESA, visant à faciliter la circulation des marchandises entre pays via un document douanier unique.

Basée au Caire, l'institution poursuit les objectifs fixés par son plan quinquennal, notamment la mise en oeuvre de la ZLECAf et l'approfondissement de l'intégration économique africaine.L'Algérie figure parmi les principaux actionnaires d'Afreximbank, ayant renforcé sa participation au capital en début d'année afin de soutenir davantage le commerce intra-africain.