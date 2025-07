Gambie: Manif contre la corruption et la mal gouvernance - Calmos, Barrow fait ses affaires...

Adama Barrow, l'espoir déçu! Un peu d'histoire : en 2016, le peuple gambien s'est levé comme un seul homme pour dire «never again» ou «plus jamais ça», rejetant ainsi le système tyrannique du président d'alors.

Autour de manifestations monstrueuses souvent réprimées dans le sang, les Gambiens avaient dit non au dictateur Yahya Jammeh, et aspiraient à l'alternance, au changement et au renouveau. Ils entrevoyaient ce nouveau vent d'espoir avec Adama Barrow, un homme d'affaires fraîchement débarqué dans l'arène politique. L'espoir était d'autant plus grand que l'homme était différent des autres, un self made man.

Les Gambiens dénoncent la vente de certains biens à bas prix et pire à certains hauts responsables du gouvernement

En effet, il se dit que l'homme a travaillé comme agent de sécurité à Londres pour financer ses études dans l'immobilier, pour ensuite, devenir chef d'entreprise dans ce domaine, en créant sa firme immobilière Majum Real Estate. Le peuple gambien l'a ainsi porté au pouvoir en 2017, avec l'espoir qu'il leur fera oublier les 22 ans cauchemardesques de son prédécesseur qui avait érigé la tyrannie comme mode de gouvernance.

Mais cet espoir, au fil des ans, a fini par fondre comme du beurre sous le soleil. Quasiment neuf ans après, c'est au bord du désenchantement que les populations ont, à nouveau, sorti les pancartes de la résistance. Elles les ont brandies dans les airs à Banjul, à l'occasion d'une manifestation inédite qui a mobilisé, le 23 juillet dernier, plus d'un millier de personnes au très symbolique Youth Monument, là où tout a commencé, en 2016, lorsque les Gambiens réclamaient des réformes électorales.

Cette fois-ci, l'enjeu n'était pas le système électoral, mais la corruption qui règne à ciel ouvert dans le pays. C'est une foule cosmopolite composée de jeunes, de militants de la société civile, de membres de partis politiques, qui est donc sortie exprimer son ras-le-bol contre la corruption et la mal gouvernance. Des maux qui caractérisent le pouvoir de Barrow qui, en la matière, ne fait pas mieux que son prédécesseur qui avait, durant ses 22 ans de règne, acquis 281 propriétés et géré 100 comptes privés.

Le scandale autour de la vente des biens de l'ex-président Yahya Jammeh, évalués à 270 millions d'euros, est venu en rajouter à la colère des Gambiens. En effet, ils dénoncent la vente de certains biens à bas prix et pire à certains hauts responsables du gouvernement. Et malgré la promesse du président Barrow de faire la transparence totale sur cette vente, le peuple ne décolère pas.

Et sa réaction est d'autant plus légitime que cette vente est loin d'avoir profité à la masse. Les Gambiens sont vent debout contre la gouvernance entière du président Barrow. En effet, en plus de la corruption, les manifestants ont dénoncé un système de santé « défaillant», rappelant notamment, la mort tragique, en 2022, de 70 enfants, à cause de sirops frelatés importés d'Inde. La manifestation du 23 juillet, qui a été une véritable démonstration de force, n'est certainement pas la dernière.

«La mobilisation ne fait que commencer», promesse des organisateurs du mouvement de contestation qui ont décidé d'envoyer un message fort au dirigeant gambien. Aura-t-il la sagesse de prêter une oreille attentive aux revendications légitimes de son peuple ? Rien n'est moins sûr. D'autant plus que l'ex-promoteur immobilier, qui a semé la graine de l'espoir en mettant fin à plus de 20 ans de dictature de Yahya Jammeh, semble désormais plus occupé à faire ses affaires qu'à répondre aux préoccupations réelles des populations de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest.

Barrow a royalement oublié ses promesses qu'il a fait miroiter aux Gambiens

La preuve, la Gambie de Barrow est loin d'être guérie des maux dont elle souffrait sous Jammeh. «Nous vivons depuis si longtemps sous le joug du pillage et de la spoliation, et la corruption est endémique dans ce pays». Le coup de gueule de ce manifestant lors de la grande mobilisation du 23 juillet dernier, est sans équivoque. Mieux, il en dit long sur la déception de ce peuple qui se sent trahi par celui en qui il avait placé son espoir d'un lendemain meilleur.

Aujourd'hui, la confiance est d'autant rompue que les Gambiens se demandent ce qu'ils peuvent encore attendre de leur dirigeant. Que peuvent-ils véritablement attendre d'un homme qui les a fait passer de l'espoir au désespoir? Un homme qui, dans un premier temps, a promis de faire seulement un mandat au pouvoir, et qui tire, aujourd'hui, vers la fin de son deuxième, faisant ainsi montre de son avidité du pouvoir ?

Le patron de Majum Real Estate a donc tellement pris goût au pouvoir qu'il ne compte peut-être pas lâché de sitôt, et a royalement oublié ses promesses qu'il a fait miroiter aux Gambiens pour le porter aux affaires. Que voudrait-il que l'Histoire retienne finalement de lui ? Heureux s'il se pose même cette interrogation. En effet, bien des dirigeants, une fois aux affaires, ne se la posent pas. Si fait que certains se livrent à toutes sortes d'excès, oubliant que tout n'est que vanité des vanités dans ce monde ici-bas. Et nombre d'entre eux sont vite rattrapés par leurs propres turpitudes.